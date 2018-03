Chicoutimi veut encore surprendre le Titan

Les hommes de Yanick Jean se sont très bien débrouillés lors de leur escale à Bathurst, profitant de l’occasion pour blanchir le Titan au compte de 4-0 samedi soir. Cette victoire leur a notamment permis de créer l’égalité 1-1 dans cette série qui s’annonce de plus en plus excitante.

À l’approche du troisième match entre les deux équipes, le pilote de la formation, Yanick Jean, a senti que son équipe était calme et qu’elle savait exactement ce qu’elle avait à faire ce soir.

« On sait ce qu’on a à faire en revenant à la maison [...] On est calme et le meilleur moyen de le rester est de contrôler ce que tu peux contrôler », a lancé Jean en confirmant que Zachary Bouthillier sera devant le filet.