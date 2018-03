Donaldson a préféré rester en Floride

Edwin Encarnacion et Jose Bautista sont les principaux grands noms ayant disparu du paysage des Blue Jays depuis deux ans et voilà que le puissant frappeur Josh Donaldson a choisi de rester en Floride au lieu d’accompagner l’équipe pour ces deux matchs préparatoires au Stade olympique.

L’excellent joueur de troisième but, qui a été aux prises avec une blessure à un mollet l’an dernier, a expliqué aux journalistes torontois qu’il préfère éviter de jouer sur la surface synthétique du stade qui est trop différente, selon ses dires, de celles sur lesquelles il est habitué de jouer.

« Chaque année, après les matchs disputés à Montréal, j’étais amoché physiquement », a raconté Donaldson, qui a vu sa production baisser de 109 à 76 points produits en 2017 et qui n’a obtenu que quatre coups sûrs en 27 présences au bâton, avec un seul point produit, lors du présent calendrier de la Ligue des pamplemousses.

« J’ai jugé préférable de rester à Dunedin pour m’exercer avec les joueurs de notre réseau de filiales en attendant de rejoindre l’équipe à Toronto pour notre match inaugural contre les Yankees jeudi », a ajouté Donaldson, qui a ressenti une inflammation à une épaule durant le camp d’entraînement ainsi que des muscles endoloris aux jambes.

Donaldson est le joueur le mieux payé chez les Blue Jays avec un salaire de 23 millions de dollars, lui qui a signé un contrat d’une seule saison en janvier dernier. Le receveur Russell Martin et le joueur d’arrêt-court Troy Tulowitzki le suivent dans ce domaine avec leur salaire annuel de 20 millions.

Tulowitzki : rien d’encourageant

Deux autres joueurs réguliers des Blue Jays sont demeurés en Floride, soit Troy Tulowitzki, qui soigne toujours une douloureuse blessure à une cheville et dont la date de retour demeure inconnue, et le joueur de deuxième but Devon Travis, qui doit encore se montrer prudent en raison d’une opération à un genou subie l’an dernier.

Ellis Valentine tond des pelouses

Ellis Valentine ne refuse jamais une invitation à venir faire un tour à Montréal. Âgé de 63 ans, l’ancien voltigeur des Expos vit aujourd’hui à Arlington, au Texas, où il a mis sur pied un programme de tonte de pelouse pour rendre service à des personnes âgées. « Je travaille avec mon fils et on essaie d’être utiles à la communauté, a-t-il expliqué. Les personnes âgées reçoivent peu d’aide du gouvernement. On s’assure que le gazon ne dépasse pas la hauteur permise par la ville, question d’éviter que ces personnes écopent de contraventions. »

On est bien loin du Valentine qui manquait de sérieux à ses années avec les Expos...