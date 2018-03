Jessie d'Occupation Double dénonce une attraction populaire des Bahamas

Jessie Nadeau que l’on a connue dans le cadre de l’émission Occupation Double à Bali s’est tournée vers ses réseaux pour dénoncer une situation qu’elle juge inacceptable.

L’activiste a étudié les conditions offertes aux animaux d'une attraction populaire des Bahamas, la fameuse «île aux cochons» où les touristes sont invités à nager en compagnie des suidés. En approchant les bêtes et en montrant des photos de leur condition à des experts, elle en est venue à de tristes conclusions.

Une publication partagée par JESSIE (@jessie.nadeau) le 24 Mars 2018 à 7 :08 PDT

«Il y a deux ans, j’ai investigué sur une attraction aux Bahamas, afin de connaître et montrer ce qui se cache derrière cet endroit paradisiaque, trop beau pour être vrai... Svp, pensez-y deux fois avant d’encourager cette attraction touristique. Les cochons ont de graves problèmes de peau, ce qui semble être des cancers dans certains cas», explique la jeune femme sur Instagram.

Comme elle soupçonnait, les cochons sont bel et bien dans un mauvais état, à cause des conditions extrêmes dans lesquelles ils sont placés tous les jours.

«Après leur avoir montré mes images, des experts m’ont confirmé que l’exposition prolongée au soleil endommageait sévèrement la peau sensible des cochons. Le sable ne peut pas remplacer la boue qui, dans la nature, protège les cochons de souffrir de graves brûlures. Quand les cochons tentaient de se cacher sous des petits arbustes, à l’ombre, les employés de cette attraction allaient les chercher afin qu’ils divertissent les touristes dans l’eau.»

Un bien triste constat qui permet à l’activiste de dénoncer l’attraction et d’inviter les touristes à ne pas encourager cette attraction et de plutôt aller voir un refuge pour trouver des cochons heureux et en santé.