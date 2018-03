Kim Kardashian prise en flagrant délit de «Photoshop»

Dans le jargon du web, on appelle ça un «epic fail», ou échec aux proportions épiques!

En effet, Kim Kardashian s'est vue contrainte de désactiver les commentaires de son compte Instagram à la suite d'un grand nombre de critiques générées par une photo retouchée sur Photoshop.

L'image originale montre la vedette en route vers la manifestation qui se tenait ce week-end à Washington et dans de nombreuses autres villes américaines pour demander un contrôle des armes à feu plus strict.

Sur le cliché, on peut voir que certains éléments de l'image ont été grossièrement retouchés afin de faire paraître Kim Kardashian plus mince qu'elle ne l'est.

Il s'agit de la seule image trafiquée de la sorte et sur d'autres photos, on peut la voir avec son mari Kanye West et sa fille de 4 ans North, dans le cortège de la manifestation March For Our Lives.

«Je sais que la jeune génération va voter pour changer ces lois sur les armes qui ont vraiment besoin d'être modifiées, a-t-elle indiqué sur l'une des photos. Ça m'a brisé le cœur d'avoir entendu ces histoires hier et d'avoir rencontré tant de familles touchées par la violence des armes à feu.»