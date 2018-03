L’AMF en mode «techno»

L’Autorité des marchés financiers pointe du doigt les nouvelles technologies qui commencent à jouer du coude de plus en plus dans le monde financier québécois.

«L’arrivée soudaine des entreprises issues de cette économie soulève aussi des questions épineuses et tout à fait légitimes, notamment par des concurrents qui paient des permis et des droits d’exploitation et se soumettent à un environnement réglementaire et fiscal très strict», a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) devant les membres du Cercle canadien.

Le grand patron donne l’exemple du géant chinois Alibaba. Selon lui, la multinationale du commerce en ligne compte plus de 100 millions de clients et offre désormais des produits d’assurance et des outils d’épargne, observe-t-il.

« Ça commence de plus en plus à ressembler à une grande institution financière... », a-t-il lancé dans la salle.

Cryptomonnaies

Louis Morisset constate aussi l’effervescence des cryptomonnaies. Il évoque leur valeur, mais ne manque pas de souligner aussi leur très grande volatilité. Plus de 1500 cryptomonnaies existent dans le monde en ce moment, ce qui font d’elles des éléments à surveiller pour l'organisme.

L’AMF dit même avoir mis la main à la pâte en mettant au point sa propre cryptomonnaie pour permettre de mieux comprendre le phénomène grandissant.

« Notre objectif était simple : constater comment il est facile de créer un jeton, et nous permettre de mieux identifier des failles ou des risques potentiels qui peuvent lui être associés», a-t-il expliqué à l’audience.