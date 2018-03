Le Drakkar veut rebondir à la maison

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau tentera de profiter de son retour à la maison pour revenir en force, mardi soir, dans le troisième match de sa série huitième de finale face aux Mooseheads d’Halifax.

Accusant un recul de 0-2, les membres de l’équipage nord-côtier n’ont pas le choix de se ressaisir s’ils espèrent rebondir et prolonger la durée de cet affrontement, qui prévoit les parties 3, 4 et 5 (si nécessaire) au centre Henry-Leonard.

Les hommes de Martin Bernard devront mieux se comporter collectivement s’ils souhaitent renverser la vapeur. Ils ont d’ailleurs pris part à une séance de travail plus intense hier matin.

«Nous avons vu des aspects à corriger lors des deux premiers matchs et l’entrainement nous a permis d’apporter les ajustements nécessaires», a commenté le pilote du navire.

L’entraineur-chef se montre optimiste et sait fort bien l’importance du rôle que peut jouer le fameux 7e joueur dans une série. «Nous avons des supporteurs bruyants, qui peuvent faire la différence. C’est pourquoi il faut travailler tout le monde ensemble.»

Capitaine

Même son de cloche du côté du capitaine Antoine Girard. «On a fait des bonnes choses là-bas et le retour à la maison va être bénéfique. On sait comment notre foule peut se comporter et il faudra en profiter au maximum», a précisé l’attaquant de 19 ans.

Combatif comme jamais sur la patinoire, le numéro 15 a insisté sur l’importance d’un bon travail défensif. «C’est une équipe avec des bons marqueurs et une bonne relance offensive. On sait à quoi s’en tenir et nous allons être prêts.»

Limités à cinq buts sur la patinoire adverse, le Drakkar aura besoin d’une meilleure contribution de ses meilleurs attaquants. Premier pointeur du club en saison régulière, le vétéran Jordan Martel (aucun point en deux parties) devra élever son jeu d’un cran et provoquer plus de chances sur la patinoire.

En défensive, le gardien Francis Leclerc (dix buts accordés en deux parties) devra également se montrer plus alerte si son équipe espère reprendre vie dans cette confrontation.