Les Charlots font de la politique

La campagne électorale provinciale n’est même pas commencée que déjà, les couteaux volent bas et les belligérants se lancent de la bouette.

Imaginez quand le décompte débutera réellement...

Ça va faire passer Fight Club pour un film de Ciné-cadeau...

AUCUNE DIGNITÉ

On connaît la série Beautés désespérées. Voici maintenant « Parti désespéré ».

Les libéraux sont tellement en mode panique qu’ils ont perdu toute dignité. Ils sont prêts à ramper la bouche ouverte dans les égouts de Montréal pour gagner quelques votes.

« Misogyne », « raciste », « xénophobe » : aucune insulte n’est assez abjecte pour eux. Même des gentlemen comme Carlos Leitao et Pierre Moreau sont prêts à toutes les bassesses pour gagner le vote des anglos et des allophones.

Qu’importe s’ils sont des Québécois. Les libéraux traiteraient tous les Québécois de racistes si ça pouvait leur garantir la victoire.

La peur de perdre leur limousine et de se retrouver dans l’opposition aveugle tellement les ministres du PLQ qu’ils ne voient pas que toutes les insultes gratuites qu’ils lancent à la CAQ rendent le parti de François Legault encore plus sympathique aux yeux de monsieur et madame Tout-le-monde.

Plus ils tirent à boulets rouges sur la CAQ, plus ils ont l’air d’avoir la trouille.

On dirait un homme de 60 ans qui s’achète une Corvette jaune. Il veut avoir l’air jeune et crâneur, mais en fait, tout ce qu’il réussit à faire, c’est de montrer à quel point il a peur de vieillir.

LA SOUPE EST TIÈDE

Racistes, les caquistes ? Xénophobes, anti-étrangers ? Non.

Juste bêtement maladroits.

C’est bien beau rouler des mécaniques et dire qu’on défend l’identité, mais l’idée du test des valeurs de François Legault est ridicule et ne tient pas debout deux secondes.

Après trois ans, on mettrait une famille d’immigrants dans un avion et on les renverrait chez eux parce qu’ils ont coulé un test de français ? Alors que nos étudiants en sciences de l’éducation ne maîtrisent pas leur langue maternelle et que 53 % des Québécois sont des analphabètes fonctionnels ?

Imaginez la scène : les enfants qui braillent, les parents déchirés, tout ça devant des caméras de télé qui diffuseraient ces images aux quatre coins du monde.

Je suis sûr que même François Legault voit que son idée ne passe pas la rampe.

Parfois, on a l’impression que le chef de la CAQ sort des gâteaux du four alors qu’ils ne sont pas 100 % cuits.

Il est tellement pressé d’impressionner ses invités qu’il leur sert de la soupe tiède et des soufflés plats comme des quiches.

Il ne faudrait pas que la CAQ passe pour le parti des idées prématurées.

DES ALLIÉS IMPROBABLES

Du côté du PQ, rien ne va plus.

C’est rendu que Jean-François Lisée fait des passes sur la palette du bâton de Philippe Couillard pour que les libéraux marquent dans les buts de la CAQ !

Imaginez : les péquistes aident un parti hyper fédéraliste à mettre un parti nationaliste par terre !

C’est le boutte du boutte.

« Un but de Philippe Couillard avec l’assistance de Jean-François Lisée ! »

Le PQ ne pense pas au Québec. Le PQ pense au PQ, point.

Qu’elle va être belle, la campagne...