Mario Hudon de retour à la radio

La nouvelle sera annoncée mardi mais on peut déjà vous confirmer que Mario Hudon reprendra le collier les dimanches soirs de 18 heures à 20 heures à compter du 6 avril pour animer ce qu’il fait de mieux : une tribune téléphonique de sport, sur les ondes de CJMD, à Lévis.

Le créneau est intéressant dans la mesure où c’est une plage horaire littéralement abandonnée par les radios parlées, exception faite de Radio-Canada.

Comme la majeure partie des événements sportifs du weekend sont déjà joués à cette heure, ce n’est pas le matériel qui manquera.

L’émission sera diffusée jusqu’à la fin des séries éliminatoires de la LNH et il y aura relâche pour la période estivale.

CJMD venait tout juste d’ajouter de la profondeur à son équipe avec l’arrivée de Roby Moreault (version 2.0 me disait-il) et Dany « Babu » Bernier plus tôt cette année. L’arrivée de « Super Mario » va dans le même sens.