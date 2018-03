Mathieu Perreault sent la fièvre gagner Winnipeg

WINNIPEG | Les amateurs de hockey de Winnipeg sont aux anges.

Dimanche soir, en vertu d’un gain de 5-4 en fusillade contre les Predators de Nashville, les Jets ont assuré leur qualification pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2015. Avec 102 points au compteur, ils sont assurés de connaître la meilleure saison de leur histoire.

À l’aube des séries, la fièvre du hockey est à son comble. « On sent l’engouement en ville, a raconté le vétéran attaquant Mathieu Perreault, dimanche, après la victoire face aux Preds. Les gens sont fiers de leur équipe. On va rester au restaurant et les gens nous parlent. Les partisans sont agréables. Si je me rends à la fin de mon contrat, je vais avoir joué sept ans ici. J’adore Winnipeg. C’est ma deuxième maison après Drummondville. »

En ville, les affiches des Jets sont nombreuses et l’ambiance est électrique dans le Bell MTS Place.

Aux premières loges quand Alex Ovechkin est débarqué à Washington avec les Capitals, le centre de 30 ans voit des similitudes avec la sélection du Finlandais Patrik Laine par les Jets.

« Les Capitals étaient une équipe de queue de classement quand Alex est arrivé, se souvient le choix de sixième ronde [177e au total] des Caps en 2006. Ils ont eu besoin de deux ans pour atteindre les séries. Je sens la même chose avec les Jets. Nous avons raté les séries au cours des deux dernières années, mais nos jeunes arrivent à maturité. Les deux ont le même impact. Ils peuvent traîner une équipe. »

But ultime

Perreault voit beaucoup plus loin qu’une simple participation aux séries. À leur dernière présence à la danse de fin de saison, les Jets avaient été éliminés en quatre parties dès la première ronde par les Ducks d’Anaheim malgré une saison de 99 points.

« Nous sommes capables de rivaliser avec tout le monde, a-t-il affirmé. La coupe Stanley est le but ultime. Avec un gars comme Laine qui va marquer entre 45 et 50 buts, de bons jeunes et un bon gardien, tout est possible. Le troisième trio [Perreault, Bryan Little et Joel Armia] mise sur des joueurs qui ont amassé 40 points et plus. »

« Tout est complètement changé comparativement à 2015, où nous n’avions pas été dominés par les Ducks, d’ajouter Perreault. Nous ne sommes plus que six joueurs de cette édition. On verra si l’expérience sera un facteur, mais Laine a prouvé dans le passé avec l’équipe nationale de son pays qu’il se présente dans les grands moments. »

Auteur de 16 buts et 22 aides en 63 rencontres, Perreault a traversé une séquence plus difficile en offensive, mais il contribue autrement. « J’ai été dix parties sans obtenir un point, a-t-il indiqué, mais je frappe et j’apporte de l’intensité. Je suis très satisfait de ma saison. J’ai obtenu 40-42 points au cours des cinq dernières saisons et je suis en bonne position pour faire de même cette année. »