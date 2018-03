«Montréal a fait ses preuves» -Steve Rogers

José Vidro souhaite que les dirigeants du baseball majeur fassent preuve d’honnêteté en donnant l’heure juste aux amateurs de Montréal au sujet des chances que les Expos renaissent de leurs cendres l’un de ces jours.

On doute fort que le commissaire Rob Manfred accepte de livrer le fond de sa pensée sur ce sujet, lui qui préfère cacher ses cartes. Pourquoi Montréal doit-elle se contenter d’offrir des matchs préparatoires des Blue Jays à ses amateurs de baseball depuis cinq ans au lieu de pouvoir présenter des rencontres de saison régulière, comme ce sera le cas à la mi-avril à San Juan, Porto-Rico, pour une série de deux rencontres entre les Twins et les Indians?

Et au début du mois de mai, ce sera au tour des Padres et des Dodgers de disputer trois matchs à Monterrey, au Mexique. Tout indique aussi que les Dodgers et les Red Sox s’affronteront à Londres, en Angleterre, en juin 2019.

Un marché viable

On a demandé à l’ancien lanceur étoile des Expos, Steve Rogers, un membre du bureau de direction de l’Association des joueurs, ce qu’il pense de cette situation.

«C’est le bureau du commissaire qui prend ce genre de décision et ils pensent à long terme, a commenté celui qui occupe depuis plusieurs années le rôle de responsable des services aux joueurs à l’Association. Montréal est un marché viable et les amateurs ont prouvé depuis cinq ans qu’ils aiment assister à des matchs de baseball.

«Ils auraient souhaité que le dossier de Tampa se règle plus rapidement, mais il faut être patient. Il est toujours possible que cette concession déménage si les Rays ne parviennent pas à construire un nouveau stade. Le groupe d’investisseurs potentiels à Montréal continue de faire les bonnes choses pour demeurer dans la course. J’espère de tout cœur que Montréal retrouvera un jour son équipe.»

Un stade prêt à 90 %

Rogers se dit fort heureux des améliorations apportées au fil des ans aux installations et à la surface de jeu du Stade olympique.

«Le terrain est maintenant sécuritaire pour les joueurs. Je dirais que le stade serait prêt, actuellement, à 85-90 % pour accueillir une équipe de baseball majeur. C’est une nette amélioration en comparaison avec la situation lors de la première visite des Blue Jays en 2014, quand les joueurs devaient éviter les pièces de métal et les plaques de béton sur le terrain. Une nouvelle équipe pourrait très bien jouer durant deux saisons au Stade olympique en attendant que la construction d’un stade au centre-ville soit terminée.»

Rogers et Raines seront présentés à la foule ce soir lors du second match entre les Blue Jays et les Cardinals, question de rendre hommage à l’équipe de 1981 qui avait pris part à la série de championnat de la Ligue nationale.

Raines n’en démord pas

À l’instar de Rogers et de Warren Cromartie, Raines souhaite que les amateurs aient droit prochainement à des matchs de saison régulière au Stade olympique, bien qu’il semble hors de question que les Blue Jays prennent part à un tel projet.

«Si c’était juste de moi, ça serait déjà fait, a commenté Raines, un membre du Temple de la renommée depuis l’an dernier. Mais il est vrai qu’il n’est jamais facile de déplacer des matchs à domicile de deux équipes, même si ça se fait ailleurs cette année.

«Les dirigeants des ligues majeures semblent avoir leur échéancier et ils attendent probablement le moment idéal pour passer à l’action. Je ne sais pas quand ça va se produire, mais je crois toujours fermement que Montréal retrouvera son équipe dans un avenir rapproché.»

Raines est impliqué dans une promotion de Budweiser pour les verres à bière qui s’illuminent lorsque les Blue Jays frappent un coup de circuit. L’instructeur dans l’organisation des Blue Jays souhaite en voir un grand nombre cette saison!