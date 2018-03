Montréal, une «libération» pour Cristobal Huet

Cristobal Huet a entendu le chant du cygne à 42 ans. L’ancien gardien du Canadien de Montréal a annoncé sa retraite de la compétition lors du dernier week-end et il se dit maintenant prêt à entamer le prochain chapitre de sa carrière.

En entrevue à l’émission «#LavoieDubé» du réseau TVA Sports, lundi, le Français dit déjà caresser quelques projets dans le monde du hockey.

«Je vais rester dans le hockey, mais je ne peux pas encore tout dire, a prévenu l’ex-numéro 39 du Tricolore. Je vais rester dans l’organisation du club de Lausanne (en Ligue nationale A). L’équipe nationale m’a aussi contacté, mais ce n’est pas pour tout de suite.»

«Je vais essayer de commencer une nouvelle carrière doucement tout en apprenant des choses. Ce n’est pas facile d’être joueur et d’aller dans les coulisses ensuite!»

Des éloges de Streit et Bellemare

À l’annonce de sa retraite, quelques camarades et anciens coéquipiers ont salué non seulement la carrière de Huet, mais l’influence qu’il a eue sur eux.

Parmi eux, il y a le défenseur suisse Mark Streit, qui a côtoyé le portier entre 2005 et 2008 dans la métropole québécoise.

«J’ai eu l’occasion de jouer avec toi à Montréal. Tu étais un grand être. Je ne connaissais personne à Montréal et de t’avoir comme copain, c’était important pour moi. Au début c’était dur pour moi et tu m’as soutenu», a déclaré celui qui a accroché ses patins plus tôt cette saison.

L’attaquant français des Golden Knights de Vegas Pierre-Edouard Bellemare a aussi rendu hommage à son camarade.

«Bonne retraite sportive, mon Toto! Le plus grand joueur, mais surtout le plus grand exemple de hockey français! Égoïstement triste que tu t’arrêtes, mais tellement content d’avoir pu jouer et apprendre à tes côtés!», a-t-il écrit par le biais de son compte Twitter.

Pour Huet, Bellemare et Antoine Roussell, des Stars de Dallas, sont de fiers représentants du hockey aux yeux de la France.

«On a beaucoup de chances d’avoir des gars comme Roussell et Bellemare qui représentent bien notre sport», croit-il.

Montréal : une libération

Lorsquel Huet s’est amené à Montréal avec Radek Bonk dans l’échange impliquant Mathieu Garon, Huet voulait simplement appartenir à la Ligue nationale de hockey (LNH).

La transaction lui a permis de s’établir comme gardien numéro un dans le meilleur circuit au monde, avec la seule équipe où il pouvait communiquer dans sa langue maternelle au quotidien.

«Je jouais sans pression et j’ai vraiment profité de chaque instant avec le Canadien. Quand un joueur joue libéré, il arrive à faire de belles choses. J’ai un super souvenir de mon passage à Montréal. »

En 117 présences avec le Tricolore entre 2005 et 2008, Huet a maintenu une fiche de 58-39-13 avec une moyenne de buts de 2,53 et une efficacité de ,920.

L’équipe l’a échangé aux Capitals de Washington le 26 février 2008 en retour d’une sélection de deuxième tour au repêchage de 2009.