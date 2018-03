Niveau du lac Saint-Jean: les riverains sont rassurés mais restent vigilants

La manière dont Rio Tinto gère le niveau du lac Saint-Jean, ce printemps, semble rassurer les riverains, même si la neige est abondante au nord du lac.

Avec la crue qui approche, il y a moins d'eau actuellement dans tout le bassin hydrographique, y compris le lac Saint-Jean, par rapport aux dernières années.

Le lac est plus bas. Son niveau est inférieur d’un pied et demi en comparaison avec les dernières années à la même date.

Le responsable du groupe «Les riverains en colère», Gérald O'Bomsawin, qui fait un travail de vigie sur le niveau du lac Saint-Jean chaque jour depuis quatre ans, affirme que s'il était le gestionnaire, il aurait agi de la même façon.

Pourtant, à la fin février, la quantité de neige au sol, au nord du lac, était la plus élevée en 63 ans. Le froid a permis d'éviter une fonte rapide et de baisser les niveaux dans les bassins en amont et d'évacuer de l'eau aussi par les rivières en aval du lac.

Une nouvelle mesure du couvert de neige sera prise en amont du lac, cette semaine. La crue débutera vers le 15 avril. Les deux inconnus demeurent la quantité de pluie qui tombera en avril et à quelle vitesse la neige fondra.

La crue n'est pas encore officiellement commencée. Si le départ se fait sur un ton rassurant, les riverains en colère promettent de poursuivre leur surveillance.