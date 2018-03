Perturbations sur le marché du travail: les jeunes ne sont pas bien préparés, selon une étude de la RBC

TORONTO – Les jeunes qui sont en train de quitter les bancs d’école pour travailler ne sont pas bien préparés aux grandes perturbations observées dans les milieux de travail, indique une étude de la Banque Royale du Canada (RBC) dévoilée lundi.

Les auteurs du rapport estiment que la technologie, qui se traduit notamment par davantage d’automatisation, commence à avoir une incidence sur la plupart des emplois au pays.

Et, pour faire face à ces changements, les aptitudes humaines sont centrales, selon l’étude.

Le recours à des aptitudes humaines, comme l'esprit critique, la coordination, la perspicacité sociale, l'écoute active et la résolution de problèmes complexes, augmentera dans tous les secteurs d'emploi, selon RBC, qui ajoute que «la compréhension des outils numériques et d'internet sera nécessaire pour occuper tous les nouveaux emplois».

«Au Canada, le système d'éducation, les programmes de formation et les initiatives sur le marché du travail ne sont pas bien conçus pour aider les jeunes à réussir dans la nouvelle économie fondée sur les aptitudes», ajoute la RBC.

«En général, les employeurs ne sont pas préparés à recruter et à perfectionner - par l'embauche, la formation ou le recyclage - les aptitudes requises pour que leur entreprise demeure concurrentielle dans l'économie numérique.»

Le rapport recommande donc qu’un examen national des programmes d'éducation postsecondaire ait lieu «pour évaluer l'importance accordée aux aptitudes humaines» et qu’une initiative nationale soit mise en œuvre «pour aider les employeurs à mesurer les aptitudes fondamentales et à les intégrer à leurs pratiques de recrutement, d'embauche et de formation».