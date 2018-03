Travailler jusqu'à sa mort au paradis de la retraite dorée

Prendre sa retraite au chaud, les pieds dans le sable, à une fraction du prix de que ce que l’on paie au Québec; de plus en plus d’entre nous en rêvent et nombreux sont ceux qui le font. L’un des pays en tête de liste pour troquer définitivement les bottes d’hiver contre les sandales est la Thaïlande. Or, paradoxalement, des milliers de Thaïlandais âgés bossent jusqu’à leur mort dans ce prétendu paradis de la retraite dorée. Rencontre touchante et troublante avec une aînée thaïe épuisée, à la réalité plus près de nous que l’on pense.

District de Tha ka, Thaïlande, 6 h du matin. J’ai rendez-vous avec Auntie, qui commence sa journée de travail. Elle nous accueille dans sa modeste maison, mon collègue et moi, d’un large sourire, mais avec de petits yeux fatigués. La nuit a été courte. Cinq heures trente seulement. Sous sa maison sur pilotis, l’aînée s’est aménagé une cuisine rudimentaire qui fait à peine cinq pieds et demi de hauteur. Impossible de s’y promener sans courber le dos. C’est là que la mère de famille, qui fêtera bientôt son 70e anniversaire, s’installe pour les quatre prochaines heures afin de concocter des dizaines de repas qu’elle livrera plus tard en pirogue.

Voilà près de 50 ans qu’elle exerce ce métier exotique de cantinière en bateau. Wow, je suis impressionnée! Je lui demande candidement : «Quand vous arrêterez-vous, Auntie?». «Quand je serai morte! Je n’ai pas les moyens d’arrêter de travailler, mais je suis fatiguée, tellement fatiguée!», me répond-elle la voix étranglée par un sanglot. Ma rencontre, dont l’objectif est de faire connaître un métier dépaysant, m’éveille à une pathétique réalité. Auntie devient, en effet, le visage de millions d’autres êtres humains pour qui la retraite n’est qu’un inaccessible mirage.

Près de la moitié des personnes âgées de la planète sont privées de retraite

Selon un rapport de 2014 de l’Organisation internationale du travail, «48% des personnes ayant dépassé l’âge de la retraite dans le monde ne touchent aucune pension et, pour une bonne part des 52% qui en perçoivent une, la protection est insuffisante.» Un problème qui concerne le monde entier, soutient l’OIT.

Une personne âgée sur deux ne pourra jamais s’arrêter de travailler! La statistique donne froid dans le dos. D’autant qu’au-delà du chiffre, ce sont des existences bien réelles et extrêmement difficiles que vivent ces aînés pourtant en âge de profiter d’un repos plus que mérité.

Travailler 6 jours sur 7 sous un soleil de plomb sans même une pause pipi

Après avoir cuisiné pendant plusieurs heures, Auntie charge son étroite pirogue de plats et d’un lourd contenant de pierre qui lui sert de cuisinière au charbon. Coincée entre tout son matériel, la dame âgée pagaie avec, comme seule protection contre le soleil, un large chapeau de paille. Il est 10 h du matin. Il fait déjà plus de 30 degrés Celsius.

Son coin de pays thaï est constellé de canaux qui servent depuis toujours de routes navigables. Partout sur les berges, des hommes et des femmes y ont construit leur maison. Un décor de carte postale. C’est à eux que les repas d’Auntie sont destinés. Pour un peu plus de 50 cents, les riverains peuvent s’offrir un bon repas de nouilles ou une soupe livrée à même leur quai. Pendant les six prochaines heures, l’aînée restera assise dans sa pirogue à aller ainsi de quai en quai sous un soleil de plomb sans même prendre le temps, ne serait-ce qu’une seule fois, de se dégourdir les jambes ou d’aller à la toilette. Les clients ne peuvent attendre...

Il est 15 h. Auntie rentre chez elle. Il faut maintenant faire la vaisselle et se préparer pour le lendemain. Au total, l’adorable dame âgée aura travaillé pendant plus de onze heures, sans pause, pour 20$. Un maigre salaire avec lequel son mari, maintenant pratiquement aveugle, et elle tentent de survivre. Avec une telle pitance, impossible de mettre des sous de côté pour remiser un jour son bateau. Les quatre enfants du couple ne peuvent aider, trop occupés à tenter de subvenir à leurs besoins, et Auntie et son mari n’ont pas davantage accès à un quelconque soutien gouvernemental. La galère, quoi!



Loin, mais pourtant si proche

Je vous raconte la vie d’Auntie car elle est pour moi une loupe grossissante sur un enjeu humain auquel font face toutes les sociétés du monde : celui de permettre à toutes les personnes âgées, d’aujourd’hui et de demain, de vieillir dans la dignité.

Les pays occidentaux ne peuvent se targuer d’être au-dessus de la question. Les politiques d’austérité, que certains appellent poliment les « pratiques d’assainissement budgétaire », adoptées à partir des années 2010 n’ont abouti qu’à la réduction de la protection sociale pour les personnes âgées dans de nombreux pays, comme l’a pertinemment souligné l’Organisation internationale du travail.

Chez nous, la pauvreté des personnes âgées inquiète. Le nombre de faillites chez les aînés de 65 ans et plus a augmenté de 131% depuis 10 ans au Québec! Des experts tirent sur la sonnette d’alarme, avançant même une crise à venir concernant les revenus à la retraite; une crise à laquelle il faut s’attaquer dès maintenant. «Les taux de pauvreté élevés vont continuer d'augmenter chez les aînés. Le taux de pauvreté chez les aînés vivant seuls est déjà élevé, en particulier chez les femmes, où il atteint près de 30 %.», soulignait une étude de l’Institut Broadbent publiée en 2016.

La précarité d’emploi, le travail autonome ou à temps partiel, les périodes de chômage ont des effets considérables sur le revenu à la retraite. Et que l’on ait travaillé pour l’un ou l’autre des paliers de gouvernement, une grosse boîte, une microentreprise privée ou à son compte, nous avons tous droit, après avoir bossé fort pendant des décennies, de finir nos jours sans tirer le diable par la queue... que l’on s’appelle Odette, Luc, François ou Auntie.

Par quoi on commence?