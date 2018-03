Un débat nécessaire sur la mobilité à Québec

Pour une rare fois dans le passionné débat des transports à Québec, les opinions divergentes pourront se rencontrer dans une discussion présentée devant public mercredi.

C’est sur la brûlante question de la mobilité que s’opposeront les chroniqueurs Karine Gagnon, Jérôme Landry et Michel Hébert, ainsi que Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, à l’occasion de la première édition du débat « Le choc des idées », organisé par Le Journal.

L’annonce d’un réseau structurant de transport en commun à Québec, l’un des plus importants projets d’infrastructure dans l’histoire de la ville, n’est que le plus récent chapitre d’une réflexion qui divise la population depuis des années, fait remarquer le directeur des opinions du quotidien, Claude Villeneuve.

La rencontre annonce des échanges corsés, mais nécessaires, juge-t-il. « À Québec comme ailleurs, on a des chambres d’écho. On est tous portés, selon que l’on habite le centre ou la banlieue, à fréquenter généralement des gens qui nous ressemblent et qui ont pas mal les mêmes opinions [...]. C’est l’un des objectifs de ce débat, de briser ces chambres d’écho », estime-t-il.

Les panélistes pourront s’exprimer sur les solutions qu’ils préconisent pour lutter contre la congestion. « On a un projet de tramway sur la table, mais on n’élimine pas les autres solutions qui pourraient être pertinentes. [...] Est-ce qu’on en fait assez en matière de covoiturage ? Est-ce qu’on fait assez de place au vélo dans notre ville ? » questionne Claude Villeneuve.

Le public aura lui aussi son mot à dire lors de la période de questions.

Troisième lien

C’est le chef du Bureau d’enquête au Parlement de Québec, Antoine Robitaille, qui aura la tâche de diriger la discussion. Dans une ville où le parc automobile a explosé depuis quelques années, il s’attend à des échanges tendus sur le thème du troisième lien.

« On en parle depuis longtemps, mais ç’a toujours été considéré comme un peu chimérique. Est-ce que ça l’est encore aujourd’hui ? Il semble que non, pour plusieurs, ça devient une nécessité », dit-il.