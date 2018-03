Un nouveau modèle hybride arrive chez Honda

L'Insight est de retour chez Honda. Et cette fois, le constructeur japonais a l’intention de faire de ce modèle hybride une véritable menace pour la Toyota Prius.

Honda Insight 2019

Si le nom Insight vous est familier, c’est normal. Son utilisation n’a rien de nouveau chez Honda.

La première Insight a été lancée au tournant du millénaire, en 2000, pour désigner la toute première voiture hybride de Honda. Celle-ci a roulé sa bosse pendant quelques années avant de tirer sa révérence en 2006.

Puis, en 2010, Honda a récidivé avec une deuxième Insight. Ne récoltant pas le succès espéré, elle a toutefois été abandonnée quatre ans plus tard, en 2014.

Honda Insight 1

Contrairement aux anciennes générations, cette nouvelle mouture délaisse la configuration à hayon et opte pour un coffre arrière plus conventionnel.

Plus grosse qu’une Civic, mais plus petite qu’une Accord, l’Insight 2019 ne révolutionne rien en matière de design. Sa devanture ressemble excessivement à celle de l’Accord. On est en terrain connu chez Honda.

Honda Insight 2019

Sous le capot, l’Insight sera animée par un moteur à quatre cylindres de 1,5 litre qu’on a jumelé à un moteur électrique. Travaillant conjointement, ces deux motorisations proposent une puissance de 151 chevaux et un couple de 197 livres-pied. La consommation d’essence officielle n’a pas encore été annoncée, mais Honda promet une moyenne urbaine d’environ 5 L/100 km.

En plus de cette mécanique écoénergétique, la Honda Insight mise sur la technologie pour faire sa place. On a donc droit à un écran tactile compatible avec les systèmes Android Auto et Apple CarPlay ainsi qu’à plusieurs dispositifs d’aide à la conduite permettant une sécurité accrue à bord.

Honda Insight 2019

À son arrivée sur le marché, l’Insight sera offerte en trois version distinctes: LX, EX et Touring. Aucun prix n’a été dévoilé pour le moment.