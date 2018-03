Un «référendum» sur Martine Ouellet pas avant juin

OTTAWA | L’avenir politique de Martine Ouellet ne sera pas connu avant le 3 juin, où seront dévoilés les résultats d’une vaste consultation des membres sur la mission du parti et la confiance envers sa chef.

La chef du Bloc québécois a fait l’annonce lundi de tous les détails de ce « référendum » auprès des membres qui aura lieu dans plus de deux mois.

Le Bureau national du Bloc québécois a élaboré deux questions à l’issue d’une longue réunion à Montréal, samedi, sur lesquels seuls les membres déjà enregistrés du Bloc pourront voter en ligne ou par téléphone les 1er et 2 juin.

La première devra confirmer la vision de Mme Ouellet sur le rôle du parti, soit de mettre la priorité sur la promotion de la souveraineté du Québec.

La seconde demandera carrément si la chef devrait rester. La principale intéressée croit qu’une majorité simple est suffisante pour confirmer sa légitimité à diriger le parti.

« Si à 50% +1 on peut créer un pays, on peut certainement confirmer un ou une chef à la tête d’un parti politique. Il y a des gouvernements qui sont élus et qui dirigent le Québec ou le Canada avec pas mal moins que ça », précise Martine Ouellet.

Le président du parti, Mario Beaulieu, était absent du point de presse lundi. Les deux derniers députés ouvertement fidèles à Mme Ouellet, Marilène Gill et Xavier Barsalou-Duval, étaient présents.

Deux questions pour les membres

1. Le Bloc Québécois doit-il être, dans ses actions quotidiennes, et non pas seulement en théorie, le promoteur de l’option indépendantiste en utilisant chaque tribune et chaque occasion pour démontrer la nécessité de l’indépendance du Québec tant avec les militants, les citoyens qu’avec les médias et au Parlement d’Ottawa d’ici l’Indépendance, tel qu’indiqué à l’article 1 du programme du Bloc Québécois?

2. Acceptez-vous de renouveler votre confiance envers Martine Ouellet, chef du Bloc Québécois?