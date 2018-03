Une grande banque américaine prend position contre la vente d’armes

La banque Citigroup a annoncé dans un mémo qu’elle demanderait à ses clients d’instaurer des mesures plus strictes quant à la vente d’armes à feu.

La compagnie a en effet pris des décisions conséquentes. Elle souhaite favoriser la mise en place de nouveaux standards afin d’éviter les tragédies qu’ont connues trop souvent les États-Unis.

D’abord, elle invite les distributeurs à installer une limite d’âge pour l’acquisition d’une arme, empêchant ainsi les individus de moins de 21 ans de pouvoir y avoir accès. S’ajoute à cela une demande de ne vendre qu’à des personnes ayant fait des vérifications d’antécédents. De ce fait, quiconque a un parcours suspect se verrait refuser l’achat d’une arme.

AFP

Pour autant, la compagnie ne s’oppose pas totalement à la vente d’armes et affirme vouloir respecter les droits des détenteurs d’armes « responsables ».

La banque a spécifié qu’elle arrêterait de faire des affaires avec les entreprises qui ne respectent pas ces exigences.

Cette posture arrive dans un moment où la société civile américaine réagit fortement à la politique d’armements en cours aux États-Unis, suite notamment à la fusillade de Parkland en Floride. Une grande manifestation, nommé « March for our lives », a d’ailleurs eu lieu à Washington ce samedi. Rassemblant près d’un demi-million de personnes, parmi lesquelles se trouvaient les rescapés des fusillades, elle arborait des slogans tels que « Assez, c’est assez », « fini le silence » et « plus jamais ».