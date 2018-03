Une pilule pour lutter contre l'obésité approuvée au Canada

LAVAL – Santé Canada a approuvé l'utilisation d'un nouveau médicament afin de lutter contre l'obésité, a annoncé l'entreprise pharmaceutique Valeant lundi.

Combiné à un régime hypocalorique et à un programme d'exercice physique, le Contrave permet de perdre jusqu'à quatre fois plus de poids en une seule année qu'en se contentant de bouger plus et de manger mieux, a avancé la compagnie basée à Laval, en s'appuyant sur des études menées auprès de 4536 patients.

«L'approbation de Contrave au Canada représente une nouvelle option importante pour les médecins qui doivent traiter des patients obèses», a expliqué le président de Valeant Canada, Richard Lajoie, dans un communiqué.

Le médicament ne peut être prescrit que par un médecin aux personnes en situation d'obésité, soit qui présentent un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30. Certains patients en surpoids avec un IMC d'au moins 27 peuvent aussi se faire prescrire le médicament s'ils sont atteints d'une autre maladie liée à leur problème de poids, comme le diabète de type 2 ou l'hypertension.

Le Canada est devenu le 25e pays au monde à autoriser le recours au Contrave, tandis que les États-Unis avaient donné leur feu vert au médicament en septembre 2014.

La pilule n'est toutefois pas adaptée à tout le monde, certains des cobayes ayant éprouvé des effets secondaires lors des phases de test comme des nausées, de la constipation, des céphalées, des vomissements, des étourdissements, de l'insomnie, de la sécheresse buccale et de la diarrhée.

Selon Statistique Canada, 20,2 % des adultes canadiens souffraient d'obésité au pays en 2014, contre 33,8 % qui étaient en situation d'embonpoint. Au Québec, 1,82 % des citoyens avaient déclaré un poids les classant en situation d'obésité, tandis que 33,1 % des Québécois faisaient de l'embonpoint.

Santé Canada considère qu'une personne fait de l'embonpoint lorsque son IMC dépasse 25 et qu'elle est obèse lorsque son IMC dépasse 30. Autrement dit, une personne mesurant 1,73 m (5' 8'') est considérée comme étant en surpoids à partir de 74,6 kg (164 lb) et obèse à partir de 89,5 kg (197 lb).

