Vladimir Guerrero fils n’a pas oublié...la crème glacée!

On le dit aussi talentueux que son père l’a été, mais Vladimir Guerrero fils ne lui ressemble pas tant que ça.

Physiquement, il est moins élancé que son papa, nouvellement intronisé au Temple de la renommée du baseball. Disons qu’il est un peu plus grassouillet...

Mais ce que l’on a pu constater au cours de la rencontre de presse de lundi qui a duré 20 minutes, c’est que Vladimir Junior est pas mal plus volubile et plus drôle que son paternel.

Le jeune homme a fait rire les journalistes lorsqu’on lui a demandé de nous parler de ses souvenirs du Stade olympique, lui qui est né le 16 mars 1999 à Montréal et qui a déjà accompagné son père sur le terrain pour saluer la foule lors du dernier match local des Expos le 29 septembre 2002.

« Je me souviens surtout de la machine à faire de la crème glacée ! » a lancé Guerrero en souriant après avoir précisé, à l’aide d’un interprète (le Québécois Josué Peley) qu’il s’est empressé de manger une poutine à son arrivée à Montréal.

« J’étais tout jeune lorsque mon père a quitté les Expos [après la saison 2003], mais je me suis senti comme à la maison lorsque je suis entré dans le vestiaire. Je remercie l’organisation des Blue Jays de m’avoir permis de faire le voyage à Montréal », a ajouté celui qui a reçu une belle ovation lorsqu’il a pris position au troisième coussin au début de la septième manche, de même que lorsqu’il s’est présenté au bâton. Il a été retiré sur un solide coup en flèche au champ gauche.

Plus discipliné au bâton

Interrogé à savoir s’il est plus discipliné au bâton que son père, qui aimait s’élancer sur toutes les balles, le jeune Guerrero a répondu : « Lorsque je m’exerçais au bâton avec mon père au monticule, il m’est arrivé de frapper une balle très basse qui m’a rebondi sur le nez. J’ai alors compris qu’il valait mieux s’élancer sur des offrandes situées dans la zone des prises ! Sérieusement, le conseil que mon père m’a livré est de rester humble et d’avoir du plaisir sur le terrain. »

Comme il fallait s’y attendre, il n’a pas fourni d’explications sur l’absence de son père, qui n’a pas répondu aux demandes d’evenko pour être présenté à la foule cette semaine au Stade olympique. « Je l’ai appelé en République dominicaine pour lui dire que je faisais le voyage à Montréal et il était fier pour moi. Malheureusement, il n’a pu se déplacer jusqu’ici cette semaine. »

Le remplaçant de Donaldson

Contrairement à son père, Vladimir Jr est un joueur d’avant-champ. Il se développe comme joueur de troisième but et on s’attend à ce qu’il remplace Josh Donaldson dès l’an prochain.

Il vient d’avoir 19 ans et il amorcera la saison avec le club-école de niveau AA des Blue Jays à Manchester, au New Hampshire, même s’il s’est très bien défendu durant le camp d’entraînement en Floride, obtenant six coups sûrs en neuf présences (avant le match de lundi).

« C’est une très bonne décision de l’équipe, a commenté Guerrero. Je ne sais pas quand je pourrai accéder aux ligues majeures et je peux simplement contrôler ce que je peux contrôler. J’ai des aspects de mon jeu que je dois améliorer. Ça fait partie de l’apprentissage. »

Un boni bien différent...

C’est le Montréalais Alex Anthopoulos qui a découvert Guerrero fils lors d’un voyage à l’hiver 2013 en République dominicaine. Les Jays l’ont mis sous contrat en lui offrant un faramineux boni à la signature de 3,9 millions $ alors que son père avait obtenu 2500 $ pour signer un contrat avec les Expos à l’époque !

Les comparaisons avec son célèbre papa sont inévitables. Ressent-il une pression supplémentaire d’être le fils d’un membre du Temple de la renommée ? « Non. Je crois que ça me procure simplement plus d’énergie, a-t-il répondu. C’est certain que j’aimerais connaître une carrière comme la sienne. »

Des défis avec Bichette

Les Blue Jays misent sur deux des joueurs les plus prometteurs en Guerrero et Bo Bichette, qui se suivent d’ailleurs dans les ligues mineures. Bichette est un joueur d’arrêt-court et un excellent frappeur lui aussi. Il est classé deuxième meilleur joueur d’avenir dans le baseball.

« On se lance des défis et la communication est très bonne sur le terrain, malgré la barrière de la langue », a souligné Guerrero.

Il s’est fait demander à quand remonte son intérêt pour le baseball. « Dès que je suis sorti du ventre de ma mère ! » a-t-il répondu. Et ça, c’était dans un hôpital à Montréal.