Yan England réalisera le long métrage Zénith

Après son premier long métrage, 1 : 54, Yan England s’est vu confier la réalisation du film Zénith, adaptation québécoise de la nouvelle Le Chien, du célèbre auteur franco-belge Éric-Emmanuel Schmitt.

Scénarisé par Frédéric Ouellet (La Bolduc, Victor Lessard), le tournage du film devrait débuter à l’automne 2018, selon le site web du producteur Forum Films (C’est le cœur qui meurt en dernier). Le projet est encore en attente de financement et cherche actuellement ses acteurs.

La nouvelle Le Chien, qui fait partie du livre Les Deux Messieurs de Bruxelles, paru en 2012 aux éditions Albin Michel, a été l’objet d’une adaptation théâtrale en France, en 2016.

L’histoire

L’histoire originale, écrite par Schmitt, est celle d’un discret médecin belge, père d’une fille unique et amoureux des chiens depuis des décennies. Quand l’homme se suicide après la mort accidentelle de son chien, sa fille fait enquête pour découvrir l’origine de cet amour pour l’animal, qui repose sur un secret bien gardé.

Elle apprendra ainsi que son père a été arrêté par les nazis et a échappé à la mort à Auschwitz, où un chien a bouleversé la vie des prisonniers.

Dans la version québécoise, l’histoire se déroulera dans un contexte différent. La fille de Gabriel Vidal découvrira que son père a été un « orphelin de Duplessis », enfermé dans un asile, dans les années 50, comme des centaines d’enfants sains d’esprit.

« À l’Hospice Sainte-Anne, Gabriel subit des sévices terribles, mais rencontre aussi des gens formidables qui l’aideront à surmonter bien des épreuves. Toutefois, c’est un chien nommé Zénith qui, au moment le plus sombre de son existence, redonnera à Gabriel la foi en sa propre humanité », peut-on lire sur le site de Forum Films. Le long métrage est décrit comme « un récit d’apprentissage, récit d’aventures » et une « leçon de vie tragique et lumineuse ».