18 mois pour avoir frappé l’amant de sa blonde

Comme personne ne répondait, M. Gérussi est entré et s’est mis à chercher sa conjointe. Il a alors surpris l’amant de celle-ci nu comme un ver qui sortait de la chambre où était couchée sa blonde.

Selon le juge, l’accusé était en colère et a donné deux coups de poing d’une rare violence à l’homme sans défense.

« La victime se trouvait paisiblement dans un lieu d’habitation privé et elle était en droit de s’attendre à ne pas être attaquée de la sorte », a-t-il tranché.

L’homme de 43 ans a écopé de 18 mois de prison pour avoir causé des séquelles permanentes à son rival, soit une légère déformation faciale et une perte de vision partielle.

« J’étais sonné raide. Ma face a éclaté. Je n’avais plus vraiment conscience de rien », raconte la victime.

Pendant six semaines, il a mangé uniquement de la soupe. Il ne pouvait pas non plus se moucher sans provoquer de saignements intenses.