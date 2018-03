Budget Leitao 2018: plus de 50 M$ pour des requins à l'Aquarium du Québec

L'Aquarium du Québec a le feu vert pour réaliser un projet espéré depuis des années, avec plus de 50 millions $ octroyés pour aménager un pavillon des grands prédateurs.

Grands requins, piranhas, barracudas et alligators s'amèneront à Québec dans le projet de construction d'un tout nouveau pavillon pour lequel le gouvernement a donné le signal de départ, dans le budget du ministre des Finances, Carlos Leitao, mardi.

«L'Aquarium du Québec a l'ambition de devenir une infrastructure d'aquarium de classe mondiale et je trouve que c'est une excellente nouvelle. Québec a besoin de ces grands projets. Ce projet amènera ici des espèces que nous n'avons pas», s'est réjoui le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

Le projet est dans l'air depuis plusieurs années. L'Aquarium du Québec construira un nouveau bâtiment, près du pont de Québec, pour accueillir une douzaine de bassins qui hébergeront ces espèces exotiques.

Le projet comprend aussi l'ajout de salles de classe et de réunion et d'un «lieu d’éducation et de sensibilisation quant à la préservation des écosystèmes».

Le gouvernement fait le pari que ce nouvel attrait permettra de stimuler le tourisme dans la région de la Capitale-Nationale. «Ça va nous amener à avoir des gens qui viendront à Québec peut-être pour cette raison et qui resteront peut-être une journée de plus à Québec», a avancé le ministre Proulx.