Ceci n’est pas un budget

C’est même pas subtil. A-t-on vraiment besoin de mobiliser toutes les ressources habituelles que commande le dépôt d’un budget quand tous savent que la chose sera aussi futile?



Carlos Leitao déposera plus tard aujourd’hui son « budget », qui ne sera, en fait, qu’une carte de visite électorale libérale. C’est rire du monde.



On connaît déjà l’argumentaire éculé du ministre des Finances : « grâce à la rigueur de la gestion des finances publiques, il nous est possible de dégager des sommes pour les familles, etc. »



Vraiment, c’est prendre les Québécoises et les Québécois pour des autruches.



Petit rappel des faits



L’argumentaire à partir duquel le gouvernement libéral actuel a voulu justifier le recours à l’imposition de très sévères mesures d’austérité était fallacieux, voire mensonger.



Il y a bien eu imposition de sévères mesures d’austérité qui ont fait mal aux familles, et surtout aux plus démunis. Cette facétie de « budget » où pleuvent les milliards a été réalisée sur le dos de ces gens-là et sur celui des familles du Québec.



L’IRIS (Institut de recherche et d’informations socio-économiques) a compilé une par une les différentes mesures de compressions qui ont affecté les services aux citoyens du Québec. Détail de chaque mesure de pression avec hyperlien. Un travail de moine.



Le tout est ventilé en fonction du type de budget amputé; éducation, santé et services sociaux, emploi et solidarité sociale, etc. Un véritable réquisitoire des horreurs de l’austérité libérale.



Et cet observatoire ne tient compte que des mesures d’austérité qui ont émané des budgets 2014-2015 et 2015-2016. Pour donner la mesure de l’ampleur de ce massacre à la tronçonneuse dans les finances publiques, montant total débité, arraché... 4 000 027 000$



Vous avez bien lu, plus de 4 milliards de dollars de compression par austérité lors des deux premiers budgets Leitao.



Les « surplus » dont se vanteront les libéraux aujourd’hui sont le fruit de vos sacrifices à vous, gens du Québec. Des sacrifices qui vous ont été imposés par idéologie, au nom du rapetissement de l’état.



Ça, les libéraux ne l’admettront jamais. Sauf une fois. Philippe Couillard, pressé de questions le 5 mars 2015, qui échappe cette formule méprisante : « les compressions ne doivent pas être source de morosité! » À voir l’état du système de santé, comment ne pas croire que ce gouvernement se moque de nous!



Et pour vous convaincre de leur « bonne gestion » des finances publiques, ils auront même recours à de belles pubs libérales déguisées en messages « pseudo-gouvernementaux ».



Oui madame! On vous fera même payer l’argumentaire pour vous convaincre que vous ne vous faites pas fou.....



Bon budget là!