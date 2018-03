Complexe aquatique de Saint-Nicolas: une entreprise locale décroche le contrat de construction

Ronam Constructions, une entreprise de Saint-Nicolas, vient de décrocher le contrat de construction de 24,2 millions de dollars du Complexe aquatique de Saint-Nicolas.

C’est ce que la Ville de Lévis a fait savoir mardi matin dans un communiqué de presse. La municipalité a reçu sept soumissions et Ronam Constructions est l’entreprise qui a déposé l’offre la plus basse. Les travaux doivent débuter à la mi-avril et se conclure à la mi-juin 2019.

«Le rêve est maintenant devenu réalité pour les Lévisiens», s’est félicité le maire Gilles Lehouillier, reprenant la formule utilisée en juin 2017 lors du dévoilement du concept final du projet.

L’investissement pour le Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis est de 28,5 millions de dollars. Cet équipement est financé à hauteur de 14,5 M$ par la municipalité, de 5 M$ par le gouvernement du Québec, de 5 M$ par l'entremise de la taxe sur l’essence et de 4 M$ par le gouvernement du Canada.

Le concept de l’infrastructure comprend deux volets, aquatique au rez-de-chaussée et communautaire au premier étage. En incluant le volet communautaire, l’investissement total grimpe à 35,5 millions de dollars.

Complexe aquatique de Saint-Nicolas