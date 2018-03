Confrontation en vue sur le thème des transports

Entre le tramway et le 3e lien, ce sont deux visions radicalement différentes pour la Ville de Québec qui s’affronteront mercredi soir dans un premier débat organisé devant public par Le Journal.

L’animateur de radio et chroniqueur Jérôme Landry est de ceux qui croiseront le fer dans le cadre du débat Le choc des idées : Tramway ou 3e lien ?

« C’est le sujet de débat présentement à Québec et je trouve ça d’autant plus intéressant [comme idée] que l’on n’a pas vraiment pu en débattre durant la campagne électorale municipale, puisque le projet [de réseau structurant] n’était pas sur la table. On va pouvoir faire le débat qu’on aurait dû faire », lance l’animateur à Énergie 98,9.

Face à Karine Gagnon et Michel Hébert, du Journal, et Christian Savard, de Vivre en Ville, Jérôme Landry entend questionner la pertinence du réseau structurant annoncé à la mi-mars et défendre la voix de ses auditeurs, dont plusieurs réclament un périphérique dans la région.

« Mon interrogation principale par rapport au tramway, c’est : est-ce qu’il va vraiment y avoir un changement, un transfert modal ? [...] Je me demande si dans une ville comme Québec, ça va vraiment valoir la peine », demande-t-il.

Opportunisme politique

Karine Gagnon, directrice adjointe à l’information et chroniqueuse au Journal, veut de son côté mettre à profit ses années de couverture de la scène municipale. Le dossier du troisième lien est trop émotif, croit-elle.

« Je pense qu’il y a beaucoup de politiciens qui ont fait du millage là-dessus parce que c’est toujours vendeur de promettre des routes. Par contre, c’est un peu irresponsable dans le sens où à ce moment-ci, on n’est pas capables de dire quels en seront les impacts », soutient-elle.

Selon les études disponibles, le projet de réseau structurant apportera davantage de bénéfice qu’un troisième lien, dit-elle. « On a tendance à dire qu’il y a une guerre à l’auto [à Québec], mais améliorer le transport en commun, c’est aussi améliorer la vie des automobilistes. »

Le débat sera présenté à compter de 19 h 30, mercredi soir, au Musée de la civilisation. Antoine Robitaille, chef du bureau d’enquête du Journal à l’Assemblée nationale, animera la soirée. Les billets sont disponibles à l’adresse boutique.mcq.org ou au 418 643-2158.