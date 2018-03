Dépôt du budget: des enseignants manifestent devant le Centre des congrès de Québec

Plusieurs centaines d’enseignants manifestent présentement devant le Centre des congrès, depuis 8h, mardi matin.

Photo Marc Vallières

Les professionnels profitent de la journée du dépôt du budget du ministre des Finances, Carlos Leitao, pour réclamer un réinvestissement dans les conditions d’enseignement, ainsi qu’un meilleur soutien de la part du gouvernement.

Photo Marc Vallières

Plusieurs représentants de la Centrale des syndicats du Québec et de son réseau scolaire (Fédération du personnel de soutien scolaire) et de la Fédération des professionnelles et professionnels de l’éducation du Québec (FPPE-CSQ) ont également joint leurs voix aux professionnels qui manifestent.

Photo Marc Vallières

Photo Marc Vallières

Cette mobilisation est l’initiative de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), de Profs en mouvement et de la Campagne de revendications et d'actions interuniversitaires pour les étudiants et étudiantes d'éducation en stage (CRAIES).