Désespérante Égypte

Il ne reste rien du printemps arabe en Égypte. Le gouvernement militaire du général Abdel Fattah al-Sissi a écrasé toute opposition.

Ses adversaires, tant ceux pour un gouvernement islamiste que ceux en faveur d’un gouvernement laïque, sont poursuivis avec acharnement. Les élections présidentielles qui se tiennent en ce moment en Égypte l’illustrent bien. Seul un partisan avoué de Sissi a été autorisé à se présenter contre le généralissime. La supposée démocratie égyptienne n’est qu’un vernis destiné à calmer les opinions publiques en Europe et aux États-Unis.

1. Pourquoi la démocratie est-elle fragile en Égypte ?

L’Égypte, comme l’Algérie, a sacrifié la démocratie au profit d’une caste de militaires et de familles riches. Ces militaires ont la prétention de lutter contre l’islamisation du pays. En réalité, ils ont simplement convaincu les islamistes que la démocratie n’était pas la bonne voie à suivre pour s’emparer du pouvoir. Ou en tout cas, que si jamais les islamistes reprenaient le pouvoir, ils devraient faire comme Erdogan en Turquie et trouver un moyen de neutraliser l’armée, la police et la société civile.

Quant aux forces laïques, elles ont été abandonnées par les dirigeants des pays démocratiques.

2. Pourquoi un gouvernement islamique pourrait-il ressurgir en Égypte ?

C’est que le gouvernement des militaires ne s’attaque pas véritablement à l’islamisme. Au lieu de cela, il multiplie les condamnations contre les artistes ou les intellectuels qui osent s’affranchir un peu de la chape de plomb religieuse qui continue à s’étendre sur le pays. En plus, le gouvernement égyptien s’est rapproché de l’Arabie saoudite qui demeure un grand propagateur de l’islamisme. Ce refus de lutter contre l’idéologie islamique est le meilleur moyen de préparer la prochaine révolution islamique en Égypte.

3. Quels sont les défis de l’Égypte ?

L’Égypte fait face à de nombreux défis. Malgré un taux de croissance de 4,1 % en 2017, le taux de chômage demeure assez élevé chez les jeunes, à 31 %. L’inflation a atteint 23,5 %. Mais le véritable problème de l’Égypte est sa population qui augmente très rapidement. Environ 52 % de la population a moins de 24 ans. Les femmes égyptiennes donnent naissance en moyenne à 3,47 enfants. Or, 95 millions d’Égyptiens s’empilent le long d’une bande de 20 km de large de chaque côté des berges du Nil, un des fleuves les plus pollués au monde. Comment nourrir toute cette population ? Comment trouver du travail aux nouvelles générations ?

4. Faut-il désespérer de la démocratie en Égypte ?

La démocratie n’a pas encore été réellement essayée en Égypte. Les islamistes qui avaient pris le pouvoir avant d’être renversés par Sissi n’y croyaient pas non plus. Malheureusement, la Chine, un des pays les plus antidémocratiques au monde, cultive son influence en Égypte. Pendant ce temps, les États-Unis de Trump ou l’Europe de la crise catalane donnent de très mauvais exemples de démocratie.