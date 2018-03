Espionnage : les USA jouent la victime

Les États-Unis et la vierge offensée : haro sur les Russes

Ben effrayant et inhumain les gestes scrupuleux posés par la Russie envers et contre nos amis Américains. Imaginez-vous donc qu’ils font de l’écoute électronique : « Les États-Unis accusent des espions russes » (Le 16 mars 2017). Et pour riposter, les États-Unis se vengent des méchants Russes. En 2016 : « Trente-cinq diplomates russes sont expulsés des États-Unis » (Le Devoir, 30 décembre 2016). Ces espions communistes auraient mérité la prison. Et le cirque hypocrite se poursuit en 2018 : « 13 Russes inculpés pour complot aux États-Unis » (Le Journal de Montréal, 17 février 2018). Complot, rien de moins. Mars 2018 : 60 diplomates russes expulsés du pays par Donald Trump. Ah oui, en 2017, ils ont arrêté aux États une journaliste russe soupçonnée d’être espionne : « De playmate à espionne russe? » (Le Journal de Montréal, 7 mars 2017). Pourtant, Trump aime les playmates.

Ben écœurant, les Russes sont aussi accusés d’avoir fait le coup en France : « Moscou “activement impliqué” dans la présidentielle Française » (Le Journal de Montréal, 30 mars 2017). En fait, rien n’arrête les Soviétiques puisque : « La Russie pourrait (c’est pas sûr) fournir les talibans, croit (une croyance, pas une affirmation prouvée) l’OTAN (Le Journal de Montréal, 24 mars 2017). Les Russes, vraiment du méchant et vilain monde. Des gens à ne surtout pas inviter à vos partys de famille de peur qu’ils tentent de faire l’éloge du communisme à vos enfants.

Et le Canada qui se fait le pantin des States

Et notre hystérique ministre canadienne antisoviétique des Affaires étrangères d’origine ukrainienne qui s’affole : “Le Canada pourrait être une cible de Moscou, dit Chrystia Freeland.” (Le Devoir, 7 mars 2017). Môman, j’ai peur. En fait, on devrait plus s’inquiéter de Trump et des États-Unis pour le maintien de la paix et de la démocratie véritable dans le monde.

Aie, serait-ce trop demander à notre digne ministre canadienne d’être juste un peu plus sérieuse et objective? Je sais que je lui en demande beaucoup. Que fait madame Freeland lorsque l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) espionne à tour de bras et à l’année longue le Canada et les Canadiens? “Les Canadiens sous la loupe de la NSA” (La Presse, 1er août 2013). Et aussi : “NSA. Cellulaires sous haute surveillance. Effort concentré pour pénétrer les réseaux de téléphonie, y compris au Canada” (La Presse, 9 décembre 2014).

Wo les moteurs madame Freeland. Est-ce possible d’être un peu moins hypocrite et d’arrêter de prendre les Canadiens pour des abrutis? Tiens, lisez ce titre d’article de journal qui met à nu le Canada : “Ottawa espionne à l’étranger pour le compte de la NSA” (La Presse, 11 décembre 2013). C’est connu, la devise du Canada est : “Laquais des États-Unis un jour, laquais pour toujours”. C’est pas moi qui le dis, c’est toujours ce satané poète.

Les États-Unis mal placés pour faire la leçon aux autres

Ah ben chose, pas possible! Les États-Unis qui espionnent les Allemands et même la chancelière allemande Angela Merkel : “Espionnage américain. Obama savait-il que Merkel était sur écoute?” (Le Devoir, 11 juillet 2014). Ben sûr qu’Obama savait : “Espionnage. Berlin en furie contre Washington” (Le Devoir, 11 juillet 2014). Mais n’ayez crainte, l’harmonie va vite revenir entre les deux larrons. L’espionnage américain c’est bon et l’épiage russe c’est mauvais, tout le monde sait ça : “Espionnage. L’Allemagne et le E.-U. restent bons amis” (Le Devoir, 14 juillet 2014). Jésus-Christ l’a dit : soyez miséricordieux.

Non, c’est pas vrai : “Quand les États-Unis espionnent leur ‘ami’ français” (Le Devoir, 25 juin 2015). Avec des amis comme ça, on n’a pas besoin d’ennemis, hein! “États-Unis. Les 3 derniers présidents français espionnés” (Le Journal de Montréal, 24 juin 2015). Les États-Unis qui espionnent leurs alliés, mais qui n’espionnent pas la Russie? Et en France, l’Oncle Sam ne niaise pas avec le “puck” : “En 30 jours, la NSA aurait enregistré 70.3 millions d’appels téléphoniques de Français” (Le Devoir, 22 octobre 2013). C’est du monde à la messe, ça!

Et ce n’est qu’un début, continuons le combat : “Espionnage. La NSA aurait mis sur écoute 35 dirigeants de la planète” (Le Devoir, 25 octobre 2013). Bah, les Américains écoutent juste pour passer le temps et changer le mal de place. Faut voir aucun geste malicieux et intéressé de leur part. Et vous autres, il ne faut pas virer sur le “top” avec l’inoffensif espionnage américain qu’ont conclu les Européens : “Scandale de l’espionnage américain. L’Europe exige ‘un code de bonne conduite’.” (La Presse, 26 octobre 2013). Ben oui, les Américains vont se doter d’un code de bonne conduite éthique et ne recommenceront plus. Juré, craché! Pas d’embargo économique, pas de renvois de diplomates, aucune mesure de rétorsion envers les États-Unis, juste envers la Russie.

Faut surtout pas faire de jaloux

Et ça continue : “Le Japon espionné. Les États-Unis surveillaient un autre allié” (Le Devoir, 1er juin 2015). Zut alors : “Les chefs d’État du Brésil et du Mexique espionnés par les États-Unis.” (Le Devoir, 3 septembre 2013). En fait, les États-Unis ont espionné et espionnent en tout temps tous les pays du monde, alliés ou pas, afin de maintenir leur hégémonie et leur pouvoir qui s’effritent de plus en plus. Et pour ne pas en échapper une : “Archives Snowden : l’Afrique sous surveillance massive” (Le Devoir, 9 décembre 2016). Et aussi : “Le scandale des écoutes (américaines) s’étend à l’Asie” (Le Devoir, 2 novembre 2013). Les États-Unis ont le droit de tout faire, mais pas les autres, un point c’est tout. L’ex-candidat républicain malheureux à la présidence des États-Unis, qui veut faire un retour en politique, Mitt Romney l’a bien dit. Avis aux intéressés : “Mitt Romney sur la politique étrangère américaine. Dieu (oui, oui, Dieu lui-même) a créé les États-Unis pour qu’ils dominent le monde” (La Presse, 8 octobre 2011). Si Dieu l’a dit, et ben ça doit être vrai. Faut en tout temps se soumettre à la volonté de Dieu, n’est-ce pas?

Les États-Unis font plus que de l’écoute

Par exemple, ils ont envahi militairement l’Irak en mentant éhontément : “Les 935 ‘mensonges’ de l’administration Bush sur l’Irak” (La Presse, 24 janvier 2008). Et aussi : “Washington avoue avoir mené des opérations pour renverser Allende au Chili en 1973. La CIA a financé les partis de l’opposition” (La Presse, 14 novembre 2000). Et ils l’ont fait pour écarter du pouvoir et même faire assassiner Hugo Chavez et Nicolas Maduro au Venezuela, Fidel Castro à Cuba et les frères Ortega au Nicaragua. Et deux vites pour terminer : “Henry Kissinger a appuyé la dictature militaire en Argentine” et : “Guatemala : la CIA derrière un coup d’État en 1954” (La Presse, 23 août 2002 et 16 mai 2003). Et idem, récemment au Honduras et au Brésil.

Alors mes amis, on nous demande de toujours voir les États-Unis comme les bons et la Russie, la Chine, le Venezuela, la Corée du Nord, l’Iran, la Turquie comme les méchants. Faut se désintoxiquer de tout ce qui nous est rapporté et colporté.