Kim Jong-un s'est engagé à la dénucléarisation, se dit prêt à un sommet avec les États-Unis

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à la dénucléarisation et s'est dit prêt à un sommet avec les États-Unis lors de son entretien avec le président Xi Jinping, au cours d’une visite qu’il a effectuée à Pékin de dimanche à mercredi, a annoncé l’agence de presse officielle chinoise, Chine nouvelle.

#BREAKING Kim, Xi held talks, according to Xinhua — AFP news agency (@AFP) March 27, 2018

«J’ai eu des discussions fructueuses avec (le président) Xi Jinping sur le développement des relations entre les deux partis et entre les deux pays, nos situations intérieures respectives, le maintien de la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, et d’autres questions», a déclaré M. Kim lors d’un banquet offert par M. Xi, a rapporté l’agence chinoise.

After days of speculation, China's news agency confirms North Korea's leader Kim Jong-un has visited China https://t.co/qi7hbF6P8c — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 27, 2018



Cette annonce survient après plusieurs rumeurs faisant état de la présence de Kim Jong-Un à Pékin. Le séjour de deux jours marque le premier voyage à l'extérieur de la Corée du Nord pour le dirigeant depuis son ascension au pouvoir.

Plus de détails à venir.