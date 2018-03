Les cinq institutions théâtrales de Québec et le Carrefour international de théâtre s’associent pour souligner aujourd’hui la Journée mondiale du théâtre dans le but de faire la promotion du théâtre auprès du grand public.

Six escouades seront déployées dans différents lieux de Québec (un centre commercial au hall d’une tour de bureaux, un CPE) afin d’illustrer la diversité du milieu théâtral de Québec. Chacune d’elle présentera un extrait d’une dizaine de minutes d’une pièce choisie. Ces performances théâtrales qui seront toutes diffusées en direct sur les pages Facebook des théâtres. La Journée mondiale du théâtre, créée en 1961 par l’Institut International du Théâtre (IIT) et célébrée annuellement le 27 mars, se veut une tribune à l’échelle de la planète pour célébrer l’art théâtral.

Hommage aux bénévoles

Photo courtoisie

Les représentants de nombreux organismes œuvrant dans la Ville de Lévis ont été reçus récemment par le député Marc Picard et son équipe à l’église de St-Jean-Chrysostome pour souligner leur apport indispensable dans la communauté. La 8e soirée Hommage aux bénévoles a permis d’honorer des bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs années dans chacun des quartiers du comté et de leur remettre la médaille de l’Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle dans la communauté. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Marc Picard, député des Chutes-de-la-Chaudière ; Jean-Claude Morency, de Saint-Jean-Chrysostome ; Carmen Cloutier et Denis Carignan, de Saint-Étienne-de-Lauzon ; Yolande Filteau et Laurent Mailly, de Saint-Nicolas ; Pierrette Bouchard et Jean-Guy Robitaille, de Charny ; Langis Lapierre de Breakeyville et Gustave Drapeau pour Sophie Rhéaume et Tony Hounsell de St-Rédempteur (ces deux derniers étant absents sur la photo de même que Nicole Dufour).

Jesus Christ Superstar

Photo courtoisie

Les amateurs de grandes comédies musicales seront ravis d’apprendre le retour prochain à Québec du célèbre opéra rock Jesus Christ Superstar. L’imposante production d’Andrew Lloyd Webber réunira 40 chanteurs et acteurs de tout âge qui évolueront à l’église Chalmers-Wesley United, située rue Saint-Stanislas, dans le Vieux-Québec. La nouvelle production de la troupe de théâtre anglophone Quebec Art Company sera proposée dans sa langue d’origine lors de six (6) représentations, du 12 au 21 avril.

Les billets sont disponibles sur www.quebecartcompany.com.

La photo nous montre trois des vedettes du spectacle : Zita Bombardier-Touret (Mary), Michel Blackburn (Jesus) et Julian Dawson (Judas).

Les Diabétiques de Québec

Photo courtoisie

Marcel Bérubé, président de Groupe Perspective, a accepté la présidence d’honneur de la 34e soirée-bénéfice de l’association Les Diabétiques de Québec qui se tiendra le jeudi 15 novembre, en formule cocktail-dînatoire et spectacle au Palais Montcalm. Le groupe invité, Beatles Story, Band présentera son spectacle sur la scène de la Salle Raoul-Jobin à compter de 20 h. Les sommes nettes amassées lors de la soirée serviront à maintenir les programmes et services de l’Association et rejoindre davantage de personnes diabétiques et pré-diabétiques dans la région. L’association Les Diabétiques de Québec regroupe près de 3 000 personnes diabétiques dans la grande région de Québec.

Renseignements : 418-656-6241 p.2 ou en ligne au www.lesdiabetiquesdequebec.com.

Sur la photo, Marcel Bérubé, à gauche, en compagnie de Denis Martineau, président-directeur général de Les Diabétiques de Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Gagné (photo), coanimateur de télé québécois (L’épicerie), 60 ans... Sylvain Larocque, humoriste et auteur humoristique québécois, 51 ans... Fergie, chanteuse pop américaine, animatrice et actrice, 43 ans... David Coulthard, ex-pilote de Formule 1, 47 ans... Mariah Carey, chanteuse américaine, 48 ans... Derek Aucoin, ex-lanceur droitier des Ligues majeures de baseball, 48 ans... Richard et Marie-Claire Séguin, auteurs-compositeurs-interprètes, 66 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 mars 2017. Benoît L’Herbier (photo), 65 ans, concepteur publicitaire, auteur et communicateur... 2015. Jean-Guy Faucher, mari de l’ex-députée et ministre Marguerite Blais... 2015. Daundre Barnaby, 24 ans, l’un de sprinters les plus prometteurs de l’équipe d’athlétisme du Canada.