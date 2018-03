Le Rouge et Or recrute la meilleure joueuse collégiale

Le Rouge et Or de l’Université Laval a mis la main sur la joueuse par excellence du circuit collégial de volleyball féminin.

Toutes les formations du RSEQ étaient intéressées aux services de Marianne St-Aubin, qui a dominé le circuit québécois avec 3,25 attaques marquantes par set pour mener les Lynx d’Édouard-Montpetit au championnat de la saison régulière, et qui a été sélectionnée sur l’équipe d’étoiles canadiennes.

L’attaquante de Joliette a aussi visité les Martlets de McGill avant d’arrêter son choix. « J’ai été épatée par les installations, a raconté Aubin. Le programme d’enseignement au primaire est bon et ça va être plus simple pour mes parents, puisque mon frère (Charles) déménage à Québec et il va évoluer avec les Titans de Limoilou. On habite ensemble en appartement depuis deux ans et on va continuer de le faire. »

Un autre élément a influencé St-Aubin. « Le centre provincial de volleyball de plage est à Québec et je vais me joindre au club dirigé par Marie-Christine Mondor, a-t-elle souligné. Après l’université, je veux me concentrer sur le volleyball de plage. »

Blessure

Fortes de leur titre de la saison régulière, les Lynx profitaient d’un laissez-passer en première ronde du championnat provincial et ont tenu un dernier entraînement quand le ciel leur est tombé sur la tête.

« Ce fut la pire fin de semaine de ma vie, a souligné Aubin. J’ai atterri sur une fille au bloc et je me suis infligé deux fractures de stress à un pied. Je voulais bien terminer la saison et mon parcours collégial, mais j’ai raté les provinciaux. Je suis capable de m’entraîner, mais ça demeure fragile. J’espère être à 100 pour cent en mai quand la saison de beach va débuter. »

Olivier Caron est très heureux de la venue d’Aubin. « Elle prendra la relève d’Alice Cloutier, qui a complété son parcours universitaire, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or. C’était la meilleure attaquante du circuit collégial. »

Caron a aussi convaincu Noémie Daigneault de sortir de sa retraite. Élue sur l’équipe d’étoiles en 2016 à sa dernière année collégiale avec les Élans de Garneau, elle s’était accordé une année de repos pour donner un répit à son corps et se reposer. Daigneault évolue comme opposé au passeur.

Parce qu’il a perdu les services de sa deuxième passeuse qui s’est sectionné un tendon en préparant du tartare, Caron a recruté Elizabeth Cavan, qui jouait à Ottawa.

Dans la mire du Rouge et Or, la centrale Mariane Boulanger, des Élans, a opté pour les Carabins de l’Université de Montréal pour des raisons académiques.