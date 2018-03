Radio: Sylvain Légaré a «craché dans sa propre soupe»

Le conseiller municipal de Val Bélair, Sylvain Légaré, a «craché dans sa propre soupe», en exhortant un citoyen à «arrêter d’écouter les radios», dénonce l’animateur de l’émission matinale à CHOI Radio X, Dominic Maurais.

Dans son émission mardi, l’animateur a diffusé un extrait où l’on entend un citoyen mécontent posant des questions au sujet du projet de réseau structurant à Québec et être déboulonné par le conseiller de l’Équipe Labeaume.

«Vous allez entendre le conseiller Sylvain Légaré et vous allez entendre un citoyen qui est pas mal en joual vert. Portez attention. Ça dure 25 secondes. [...] Et tout de suite après, je veux demander aux gens qu’est-ce qui ne marche pas dans cette patente-là, dans ce que Légaré dit. Portez attention», a d’abord indiqué Dominic Maurais.

Voici l’échange avec le citoyen survenu à Val Bélair la semaine dernière lors d’une réunion entre le conseiller et des citoyens:

Citoyen: «Dans le réseau structurant, comme vous appelez, on n’a rien entendu parler soit pour la banlieue, y’en a qui n’aime pas ça, soit pour la couronne nord. On n’a rien vu et on n’a rien entendu parler à part Louis XIV.»

Sylvain Légaré: «Si vous avez écouté le plénier de ce matin et le conseil de ville d’hier, on a parlé de Val-Bélair. Le maire a donné des exemples d’une famille de Val-Bélair pis arrêtez d’écouter la radio pis arrêtez d’écouter le chef de l’opposition aussi.»

Puis, l’animateur a indiqué vouloir ouvrir les lignes, afin de demander aux auditeurs «ce qui cloche» avec cette déclaration de M. Légaré.

«Qu’est-ce que Sylvain Légaré fait à temps partiel, qu’est-ce que Sylvain Légaré fait pendant l’été, quand c’est mort un peu à la ville? Qu’est-ce qu’il a fait l’été passé?», a-t-il lancé en guise d’indice à ses auditeurs...

«Il ne fait pas de la radio?», s’est demandé le coanimateur Jean-Christophe (Jean-Clôde) Ouellet, trouvant la réponse à la question.

«Lui il dit: “Arrêtez d’écouter la radio”! Mais il travaille à la radio! Il gagne son pain dans un poste de talk radio, où, aux dernières nouvelles, dans son poste, il y a du monde qui sont questionnés sur le tramway, dans son poste», s’est exclamé Dominic Maurais.

Ce dernier a dénoncé cette attitude qu’il qualifie de «très dictatoriale».

«Moi, je suis pour la diversité d’opinion. Ce n’est certainement pas moi qui vais lui enlever son micro. Par contre, quand on se sert d’une tribune publique en plein forum et qu’on contre-attaque à l’endroit d’un lecteur qui a le droit de parler... aux dernières nouvelles, c’est quelqu’un qui paie des taxes là et que lui dit: “arrêter d’écouter la radio, arrêtez de vous fier à la radio”. [...] Ça, c’est la ligne d’Équipe Labeaume. À force d’avoir une domination sur la scène politique, on réfléchit comme ça là. Ce qui se dit à l’interne, c’est ça là!», a-t-il dénoté.

Dominic Maurais a aussi convenu que cet extrait a été enregistré à l’insu du conseiller municipal.

«Ça, ça ne devait pas être enregistré en passant. Ce n’était pas public. Ç’a été enregistré par un fin finaud et on l’en remercie. Mais à un moment donné la ligne dictatoriale d’Équipe Labeaume, ça va être correct là!», a-t-il conclu.