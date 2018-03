Remparts c. Islanders: «On devra donner le ton!»

CHARLOTTETOWN | Prisonniers d’une égalité de 1-1 depuis la victoire de 3-0 des Québécois, dimanche au Centre Vidéotron, les Diables rouges et les Islanders reprendont le collier, mercredi soir, à Charlottetown.

Le troisième match d’une série au meilleur de sept parties revêt une grande importance affirment ceux qui connaissent le hockey sous toutes ses coutures.

«Tous les matchs sont importants et notre objectif sera de gagner le plus rapidement possible», a rétorqué l’entraineur en chef des Remparts de Québec Philippe Boucher, mardi, au terme d’une séance d’entrainement au EastLink Centre.

Certes, ce cliché est parfois employé à outrance, mais dans une série au format 2-3-2, les Diables rouges auront tout avantage à engranger une deuxième victoire le plus rapidement possible.

«On devra donner le ton dès le début du match. Puis, dès que nous gagnerons une autre partie dans cette série, on aura l’assurance de revenir jouer devant nos partisans à Québec», a déclaré le vétéran défenseur Benjamin Gagné.

«Que l’on joue à domicile ou sur la route, ça ne doit pas faire la différence. Nous devrons dicter l’allure de la partie et exercer un bon échec avant», a enchaîné l’attaquant Pascal Laberge. À propos, l’espoir des Flyers de Philadelphie a joué du hockey inspiré dimanche aux côtés de Matthew Boucher et Olivier Garneau. En plus de geler dans son demi-cercle, à l’aide d’un puissant tir frappé, le gardien Matthew Welsh.

«Nous avions joué ensemble quelques fois durant la saison. Dimanche, ç’a cliqué et nous avons fourni l’énergie nécessaire durant tout le match», a mentionné Laberge qui domine la colonne des pointeurs des Remparts avec un but, trois aides.

Une foule animée

Si par une froide soirée de novembre, on entend parfois le bourdonnement des projecteurs et les conversations à voix basse dans les sections sous la tribune de presse du EastLink, fort à parier que l’ambiance sera plus électrique cette semaine, assure l’attaquant Gregor MacLeod.

«La saison dernière, nous avions joué presque tous nos matchs à guichets fermés durant les séries éliminatoires et les partisans étaient très bruyants. On aura donc avantage à débuter la partie du bon pied», a rappelé l’ancien porte-couleurs des Islanders qui comptera dans les gradins sur l’appui d’une dizaine de membres de sa parenté et amis.

Machine à boules

De dimension standard, la patinoire du EastLink est ceinturée par un bas de rampe qui accorde de longs et de vifs rebonds. «C’est un facteur. On joue une fois par année ici en saison régulière et nos défenseurs devront s’y habituer rapidement», a dit Philippe Boucher.

«Les bandes sont vraiment vivantes. Elles me font penser à celle de Baie-Comeau. Tu dois être constamment alerte. Par contre, tu peux t’en servir à bon escient quand tu ne disposes pas d’une bonne ligne de tir», affirme Benjamin Gagné.

LA CLÉ : AVEUGLER LE GARDIEN

Dominant lors du premier match de la série, le gardien Matthew Welsh n’a pas tourné autour du pot pour expliquer les succès des Remparts lors du match numéro 2. «Ils ont souvent placé deux joueurs devant moi et c’est plus difficile de bloquer une rondelle quand tu ne la vois pas! Faudra leur rendre la pareille!», a dit la jeunesse masquée des Islanders.

Remporter un match sur deux au Centre Vidéotron insufflera de l’énergie aux Islanders et à leurs partisans, estime Welsh. «Nous sommes heureux d’être de retour à la maison après un bon voyage à Québec. Nous n’avons plus à convaincre nos fans de la qualité de notre équipe. Nous comptons sur de bons leaders et nous avons prouvé pendant toute la saison que nous formions un club compétitif et capable de combler des déficits.»

Un plus long banc

La télédiffusion des deux premiers matchs par TVA Sports, dont les pauses publicitaires sont plus fréquentes et longues que les diffuseurs régionaux, avait permis aux entraineurs de couper leur banc.

À Charlottetown, Philippe Boucher prévoit utiliser tous ses effectifs. «Nous aurons besoin de quatre trios et de six défenseurs. Ce sera d’autant plus vrai si nous devons jouer cinq matchs en sept jours pour conclure cette série.»

Peu employé depuis le début de la série, le quatrième trio, formé par Olivier Mathieu (-3), Pierrick Dubé (-2) et Jérémy Laframboise (-1) a cependant été aux premières loges pour plusieurs buts des Islanders. «Tous ces buts ont été comptés durant le 1er match. Ce serait difficile de les blâmer», a plaidé Boucher.

Des attentes élevées?

Des affiches placardées au-dessus des urinoirs laissent croire que la direction des Islanders a prévu un printemps qui s’allongera jusqu’à la fin d’avril Centre EastLink. L’équipe offrait un abonnement pour les huit premiers matchs des séries éliminatoires. Pour que les clients emploient tous les billets de ce forfait, les Islanders, d’un club qui n’aura pas l’avantage de la glace, devront accéder à la demi-finale.

Brett Budgell : un pari payant

Privés de sélection en première ronde en juin dernier, les Islanders de Charlottetown avaient joué d’audace en sélectionnant l’attaquant Brett Budgell à l’aide du 25e choix de cet encan tenu à Saint John.

Quelques mois auparavant, Budgell, un natif de St. John’s, s’était expatrié de Terre-Neuve pour développer ses habiletés dans une ligue midget de l’Ontario.

Semé 18e plus bel espoir de la cuvée 2017 par le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ, Budgell exprimait le souhait de transiter par la USHL avant de s’enrôler dans une université de la NCAA.

PHOTO ANNIE T. ROUSSEL

En août, après avoir profité de sa période de grâce de 48 heures au camp des Islanders Budgell avait plié bagage et joint les rangs du Steel de Chicago (USHL).

Toutefois, durant la période des Fêtes, l’adolescent a mis un terme à son expérience dans la ville des Vents pour renouer avec les Insulaires au retour de la pause de Noël.

«Je suis venu à Charlottetown parce que l’organisation des Islanders répondait à toutes mes exigences sur le plan académique. Puis, l’équipe avait connu plus de succès que prévu à l’automne», a expliqué Budgell, qui à l’âge de 16 ans est membre d’un trio à caractère offensif complété par Derek Gentile et l’Allemand Nikita Alexandrov.

«J’ai apprécié mon (bref) séjour à Chicago, mais dans l’ensemble, les joueurs de la USHL sont plus âgés que ceux de la LHJMQ...», a ajouté l’auteur de deux buts et deux aides en 14 matchs sous les couleurs du Steel.

Contre des hommes

Contrairement au circuit Courteau qui limite à trois le nombre de joueurs de 20 ans, les équipes de la USHL peuvent alignement quatre patineurs de 20 ans. En prime, les gardiens de cet âge ne sont pas inclus dans le décompte des «overagers».

«Même si Brett était parti à Chicago durant le camp d’entrainement, nous avions conservé les canaux de communications ouverts et bonnes relations avec les membres de sa famille», a mentionné l’entraineur en chef et directeur général des Islanders Jim Hulton.

«J’ai entrainé une équipe de la USHL (de 2013 à 2015 chez le Storm de Tri-City), et j’étais conscient que les équipes misent sur des joueurs plus âgés et que le temps de jeu alloué aux joueurs de 16 ans est parfois réduit.»

Un impact immédiat

Force est de constater que Budgell n’a pas mis de temps à apprivoiser le niveau de compétition de la LHJMQ.

En 32 matchs de la saison régulière, cette jeunesse de six pieds et 180 livres a enfilé 10 buts et amassé 12 mentions d’aide.

«Nous avions besoin d’un gars capable de maintenir un tempo offensif élevé pour effectuer le travail de Gentile et Alexandrov. Malgré ses 16 ans, Brett a rapidement démontré qu’il était capable de remplir ce rôle au sein de notre deuxième trio. J’ai rapidement compris pourquoi nos dépisteurs avaient inscrit son nom au 10e rang des meilleurs espoirs disponibles lors de la dernière séance de repêchage», assure Hulton.

Morrissey dans la mire

Le prochain défi de l’état-major des Islanders sera de convaincre Brad Morrissey, un natif de Charlottetown de réviser ses plans de carrière.

Choix de troisième ronde des Islanders, Morrissey est enrôlé chez les Hounds du collège Notre-Dame de la Saskatchewan depuis trois ans et il a manifesté le souhait de fréquenter l’université du Maine. En 32 matchs cette saison dans le calibre midget AAA, Morrissey a enfilé 21 buts, amassé 30 aides. Depuis le début des séries (8 matchs), il a ajouté 4 buts et onze aides.

Newhook dominant

Enfin, Alex Newhook, un autre récalcitrant originaire des provinces de l’Atlantique et ex-coéquipier de Budgell à St. John’s, a connu une saison phénoménale dans la BCHL.

Classé 5e espoir par la CSR le printemps dernier, Newhook, a enfilé 22 buts et récolté 44 aides en 45 matchs chez les Grizzlies de Victoria.

Ses performances lui ont permis de remporter le trophée Bruce-Allison, décerné annuellement à la recrue par excellence de ce circuit Tiers-II.

Newhook fut un choix de 3e ronde des Mooseheads de Halifax mais semble destiné à amorcer ses études à Boston College à l’automne 2019.

Pariez que si les Orignaux héritent du mandat d’organiser le tournoi de la Coupe Mémorial en mai 2019, la bande à Bobby Smith saura se montrer convaincante!