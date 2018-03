Top 5 des duels qu’on veut voir en séries

L’absence du Canadien de Montréal en séries ne rendra pas moins passionnant le bal printanier cette année. De nombreuses confrontations fort prometteuses garderont les amateurs au bout de leurs sièges dans les arénas à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) et au bout de leurs fauteuils dans le confort de leur salon.

Un nombre effarant d’histoires attendent leur dénouement. Les Penguins réussiront-ils un rarissime triplé? Alexander Ovechkin a-t-il l’étoffe d’un champion? De quoi sont réellement faits les Golden Knights de Vegas? Jusqu’où P.K. Subban peut-il aller?

Certains affrontements pourraient couper court à ces débats très tôt – aussi tôt qu’au premier tour éliminatoire, mais tout un spectacle est à prévoir si l’une ou l’autre des cinq confrontations suivantes ont lieu.

On vous le souhaite, en tout cas.

1. Capitals c. Penguins (Est)

Vous ne verrez presque assurément pas un duel Washington-Pittsburgh en première ronde à cause du classement des deux formations, mais un tel choc a de grandes chances de survenir ultérieurement.

L’enjeu sera énorme si les Penguins et les Capitals se retrouvent. Sidney Crosby espère pouvoir ajouter une quatrième coupe Stanley à son tableau de chasse et une troisième consécutive. Pour ce faire, il risque de devoir écarter Ovechkin et les Capitals de son chemin...

Mais ce n’est pas comme si le numéro 87 n’avait jamais réussi l’exploit. Depuis l’arrivée des deux super-vedettes dans la LNH en 2005, «Sid The Kid» et les Penguins ont éliminé les Capitals trois fois en autant d’affrontements en séries. Par contre, deux de ces trois triomphes ont nécessité sept rencontres. Cette fois, «Ovi» devra prévaloir s'il veut se délester de sa mauvaise réputation en séries.

2. Bruins c. Maple Leafs (Est)

Parce que les fans montréalais aiment tant détester Boston et qu’à l’inverse, tant d’amateurs montréalais adulent les Bruins, notamment en raison de Patrice Bergeron, cette très probable confrontation de premier tour avec les Maple Leafs de Toronto serait sans l’ombre d’un doute l’une des plus regardées en avril.

Pour des raisons évidentes, les Leafs ne suscitent pas vraiment d’affection à Montréal, mais leur effectif comporte plusieurs jeunes joueurs spectaculaires tels Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander. De nouveaux partisans pourraient naître au Québec à la vue de leurs prouesses dans une série qui promettrait beaucoup d’éclat.

3. Penguins c. Flyers (Est)

Les doubles champions en titre de la coupe Stanley partiraient favoris dans la bataille de la Pennsylvanie et n’auraient probablement aucun problème à montrer la porte à Philadelphie, même si seulement trois points séparaient les deux équipes au classement de l’Association de l’Est au moment d’écrire ces lignes.

Sauf que chaque fois que ces deux formations s’affrontent, le niveau d’intensité monte au plafond. En 2012, lors du dernier duel les opposant, les Flyers l’avaient emporté au bout de six parties folles, offensives et parfois violentes.

On vous rappelle les pointages des matchs, pour vous rafraîchir la mémoire :

• PHI 4 – PIT 3 (prol.)

• PHI 8 – PIT 5

• PIT 4 – PHI 8

• PIT 10 – PHI 3

• PHI 2 – PIT 3

• PIT 1 – PHI 5

4. Predators c. Jets (Ouest)

Il y a deux sortes de partisans du Canadien : ceux qui n’en peuvent plus d’entendre parler de l’échange de P.K. Subban contre Shea Weber et ceux qui ont deux versions du chandail numéro 76 : le tricolore et le jaune.

À sa deuxième année à Nashville, Subban a une nouvelle fois d’excellentes chances de participer à la finale de la coupe Stanley, échappée l’an dernier aux mains des Penguins. Si un triomphe au premier tour semble dans la poche pour les «Preds», ceux-ci pourraient toutefois bien se buter aux Jets ultérieurement; et c’est là que ça pourrait se corser. Winnipeg a eu besoin des tirs de barrage pour vaincre ses rivaux de la section Centrale dans un des plus grands thrillers de la campagne 2017-2018.

Quelques faits saillants en vrac de ce match de fous :

• 83 tirs (NSH 36, WPG 47)

• 28 minutes de pénalité (NSH 14, WPG 12)

• 29 mises en échec des Jets

• Les Jets ont comblé deux retards de deux buts

5. Golden Knights c. n’importe qui... (Ouest)

Pratiquement inarrêtable d’octobre à décembre, la plus glorieuse équipe d’expansion de l’histoire de la LNH a ralenti en 2018, mais n’a pas eu de problème à se qualifier pour les éliminatoires. Le titre de la section Pacifique lui semble destiné.

Personne ne sait ce que nous réservent les Golden Knights en séries, peu importe leurs adversaires. Quand cela comptera vraiment, les Jonathan Marchessault, David Perron et autres William Karlsson au sein de ce groupe hétéroclite d’exilés parviendront-ils à maintenir leur excellent rythme?

Le gardien Marc-André Fleury doit espérer que oui. Une des meilleures intrigues à suivre ce printemps.

Bonus : une finale Penguins c. Predators

Le Lightning de Tampa Bay et les Bruins connaissent de bien meilleures saisons que Pittsburgh, mais comment parier contre Crosby, Evgeni Malkin et Kristopher Letang, qui trouvent un moyen de gagner année après année?

Une revanche, c’est sans doute ce que beaucoup de joueurs des Predators souhaitent. Plusieurs d’entre eux avaient perdu leur sang-froid lors du revers de 6-0 au match numéro cinq : 44 minutes de pénalité avaient été distribuées lors d’incidents survenus en troisième période.

Un bien mauvais souvenir qu'ils seraient désireux d'effacer...