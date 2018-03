Un match au bout des doigts

Trois jeunes entrepreneurs montréalais révolutionnent la méthode de participation sportive. Grâce à une inscription rapide et efficace sur le site web ou l’application Spotfields, les amateurs de soccer n’ont jamais été si près de participer à un match en un clic.

Créé il y a deux ans par les frères Chaabi, tous dans la vingtaine et diplômés de l’Université de Montréal ou de l’Université McGill, Spotfields sert à simplifier la vie des passionnés de soccer.

En quatre étapes faciles, les sportifs peuvent trouver un match sur un terrain de Montréal.

L’objectif ? « Rendre le sport plus accessible à plus de gens possible en quelques secondes. »

Il ne suffit que de s’abonner à Spotfields au montant d’une trentaine de dollars par mois pour ensuite avoir accès à des matchs de différents calibres, tous les jours, sur différentes surfaces, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Le système en ligne gère le processus de réservation de A à Z. Le joueur peut créer une équipe en regroupant des amis ou simplement joindre un match où il manque des participants.

L’idée de génie provient d’Adnane Chaabi, assisté de ses frères Yassine et Younes. Ils désiraient promouvoir l’activité physique dans le plaisir et un esprit de franc-jeu. Selon des études américaines du Conseil de l’activité physique et de l’Institut de recherche Statistic Brain qu’ils ont consultées, 67 % des abonnés aux gymnases n’utilisent jamais leur abonnement. De plus, 50 % des passionnés de sport d’équipe arrêtent de jouer dès qu’ils passent à l’âge adulte. Et alors que 25 % des adultes âgés de 18 à 35 ans sont inactifs, ceux-ci évoquent comme principale raison l’absence de partenaire de jeu.

Clé en main

« Le soccer rassemble beaucoup de monde. Nous voulions répondre aux besoins des joueurs en leur proposant des terrains et des partenaires de jeu, ont expliqué les trois frères en entrevue avec Le Journal de Montréal dans leur local du pavillon Joseph-Armand Bombardier à l’Université de Montréal. Nous leur offrons une expérience de jeu avec tout ce que cela implique. »

« Nous leur offrons un sport d’équipe sur un plateau d’argent avec cette application clé en main, a renchéri Yassine. Le joueur s’inscrit en ligne et choisit son match. Il se présente sur le terrain où l’attendent un dossard, un ballon, des coéquipiers, des adversaires et des officiels. Et pour rendre le tout encore plus attrayant, nous compilons les statistiques. »

Depuis qu’ils ont mis sur pied le programme de forfaits mensuels, il y a environ deux mois, grâce au simple phénomène de bouche à oreille, ils ont rassemblé plus de 200 abonnés. Une simple visite sur leur site web permet de constater l’engouement des sportifs alors que plusieurs matchs affichent complet. Depuis leurs débuts, ils ont organisé plus de 700 matchs et attiré plus de 3000 joueurs.

« Notre défi quotidien est de toujours soutenir la demande. Les joueurs doivent avoir toutes les possibilités. Il faut donc optimiser les matchs. C’est un heureux problème, car nous observons la progression », a expliqué Younes.

Des bras et du temps

En y mettant tout leur cœur et leur temps, les frères Chaabi ont créé une application clé en main unique qui leur a permis d’être finalistes au Global Student Entrepreneur Awards en 2016. Ils l’ont aussi présentée à des gestionnaires de grandes entreprises du web, tels que le créateur Google Mail, ceux d’Airbnb, pour ne nommer que ceux-là, lors de rencontres d’entrepreneurs dans Silicon Valley, en Californie. Ils ont aussi la chance d’avoir comme grand mentor l’entrepreneur québécois Robert Dutton, président et chef de la direction de RONA durant 20 ans.

Les prix et récompenses les ont motivés à pousser davantage puisqu’au départ, Spotfields réunissait des joueurs de soccer pour des matchs ponctuels. Ils ont su optimiser leur moteur en comblant les besoins de leurs utilisateurs.

Au fil des prochains mois, ils s’affaireront à maximiser leur plate-forme et à repousser les limites de l’expérience de jeu. Si le soccer était une religion dans leur pays natal, le Maroc, ils souhaitent étendre leurs services au hockey, le sport national canadien, et au basketball dans les prochaines années.

Spotfields

Jouer au soccer en 4 étapes

1. S’abonner

2. Choisir le match selon sa disponibilité et sa catégorie

3. Se présenter au match à l’heure

4. Consulter ses statistiques