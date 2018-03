Une dernière mise au jeu pour les tournois Passe-Rondelle

Après 35 ans d’existence, c’est la fin des tournois Passe-Rondelle de Québec. À compter de l’an prochain, l’événement se tiendra sous l’égide d’une nouvelle entité dirigée par l’association Hockey Québec-Centre.

Le manque de relève dans l’équipe de bénévoles et le changement de cap qui s’opèrera au niveau novice avec l’apparition du jeu à quatre contre quatre ont poussé l’organisation à mettre fin à cette belle aventure dans sa forme actuelle.

«On ne voulait pas embarquer dans le nouveau processus de la fédération [Hockey Québec] et il y a le vieillissement des personnes dans l’organisation. 80 % de nos bénévoles sont des retraités. Certains sont là depuis 20, 15 ou 10 ans. Ils ont pris la décision d’arrêter, et après une réunion avec le conseil d’administration, on a décidé d’arrêter en totalité les événements de Passe-Rondelle», a expliqué le président Paul-André Rousseau en entrevue téléphonique au Journal.

M. Rousseau a été l’un des fondateurs en 1984 de la compétition provinciale qui regroupe des matchs de catégorie pré-novice, novice et atome en compagnie de Michel Gauthier. Il a assuré la présidence au cours des huit dernières années, un rôle qui lui laissait peu de temps pour souffler.

«Ça aurait fait une surcharge de travail si on avait continué avec le quatre contre quatre. Sauf peut-être en juin, les équipes s’inscrivent dès juillet. Ça fait 20 ans qu’on n’a pas eu de vacances! À l’interne, les bénévoles n’étaient pas prêts à prendre la relève», a expliqué M. Rousseau.

Les dernières heures du volet pré-novice qui concluait officiellement le chapitre, dimanche dernier, ont été remplies d’émotions pour lui et son équipe. «On a tourné la page et on est prêts pour une autre retraite!»

Aucun doute sur l’avenir

Puisque Québec-Centre avait initialement octroyé le mandat de gestion aux membres de Passe-Rondelle, l’association reprendra les règnes dans les prochaines semaines en y ajoutant une nouvelle saveur. Son tournoi novice qui élisait domicile à Vanier sera déplacé à l’aréna Gaétan-Duchesne.

«C’était important que le tournoi continue. Il y aura quelques modifications et un nouveau nom, ce qui est normal quand il y a un changement d’organisation, mais il n’a jamais été question de l’arrêter», a précisé le directeur général de l’organisme, Daniel Lirette.

L’une des nouveautés sera un changement de dates qui sera annoncé prochainement ainsi que l’ajout d’une classe exclusivement réservée pour le jeu en espace restreint (quatre contre quatre) pour le novice.

Bons souvenirs

En trois décennies, Paul-André Rousseau a vu une tonne de hockeyeurs défiler sur la patinoire de l’aréna Gaétan-Duchesne. Dont Simon Gagné, Steve Bernier, et plus récemment, Jakob Pelletier, la jeune sensation des Wildcats de Moncton.

«Le père de Steve a travaillé pour Passe-rondelle dans le temps. On a même une affiche de lui dans l’aréna», a-t-il lancé au sujet du vétéran de 32 ans qui compte plus de 630 matchs dans la LNH.