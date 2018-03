Une loi pour favoriser la représentation des Noirs et des Acadiens en Nouvelle-Écosse

HALIFAX | Le gouvernement libéral de la Nouvelle-Écosse a déposé, mardi, un projet de loi qui pourrait aider les électeurs acadiens et afro-néo-écossais à être mieux représentés sur la scène provinciale.

La loi vise à encadrer la délimitation des circonscriptions électorales selon divers critères. En plus de se baser sur le nombre d'habitants par circonscription, les commissions de délimitation pourront tracer les circonscriptions selon des critères historiques, culturels et linguistiques.

Il sera aussi possible de créer des circonscriptions non contiguës si la commission juge qu'une représentation effective des électeurs, «y compris le fait d'avoir un député qui représente les membres de sa circonscription d'un point de vue culturel ou linguistique», est atteinte plus facilement ainsi, a expliqué le gouvernement.

«Ces modifications visent à assurer un processus juste et objectif pour tous les Néo-Écossais. Nous avons basé ces modifications sur les recommandations de la Commission sur la représentation effective des électeurs acadiens et néo-écossais», a expliqué le leader parlementaire du gouvernement, Geoff MacLellan, dans un communiqué.

Le président de la Black Cultural Society of Nova Scotia s'est dit «encouragé» par ces changements. «Nous espérons que ces changements mèneront à une plus grande représentation de la communauté afro-néo-écossaise et de la communauté acadienne dans le processus électoral de notre province», a déclaré Craig Smith, par communiqué.

Une commission de délimitation des circonscriptions électorales doit être lancée d'ici la fin de la session parlementaire et son rapport devrait être rendu avant la prochaine élection dans la province.