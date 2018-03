7 endroits où Céline a déjà été vue à Montréal

Céline Dion est fière de sa patrie. Quand elle est de passage au Québec, l’interprète de L’amour existe encore aime surprendre ses admirateurs et vivre une vie «normale» en allant où bon lui semble.

Voici donc 7 endroits où notre chanteuse nationale a déjà été vue à Montréal!

1. Chez Schwartz

En octobre 2012, Céline et René ont décidé de surprendre les clients du restaurant Chez Schwartz à Montréal. Ils ont pris quelques photos, ont signé des autographes et ont fait le bonheur des quelques chanceux qui grignotaient un sandwich au smoke meat. Il faut savoir que cette même année, le restaurant a été acheté par un groupe d’investisseurs dont faisait partie René Angélil.

Céline a repassé par le restaurant de la rue Saint-Laurent lors de sa dernière tournée au Québec.

2. La boutique Brown Shoes

Au mois d’août 2017, Céline Dion était de passage au Québec pour lancer sa première collection de sacs à main et rencontrer quelques admirateurs à la boutique de chaussures Brown, située sur la rue Sainte-Catherine. Un moment mémorable pour plusieurs de ses fans.

3. La Maison symphonique de Montréal

Céline, qui était de passage à Montréal pour une dizaine de jours en juillet 2014, a accepté de participer au spectacle «Chœur à cœur pour Sainte-Justine» qui se déroulait à la Maison symphonique. Un moment touchant.

4. Au restaurant Nickels

Décidément, Céline aime les dîners. Elle et René Angélil ont été actionnaires de la chaîne de restaurants Nickels. La grande dame a été aperçue dans de nombreuses succursales de la province. Même si les Nickels ne lui appartiennent plus, les fans de la chanteuse peuvent toujours savourer une part du gâteau Céline Dion, soit un gâteau au chocolat de cinq étages absolument décadents.

4. À la basilique Notre-Dame

La basilique Notre-Dame tient une place très importante dans la vie de Céline. C’est là qu’elle et René se sont mariés en 1994. Le couple y avait aussi baptisé René-Charles. Puis, c’est là que la cérémonie d’enterrement de René Angélil a eu lieu. Des moments doux amers pour la Diva.

5. Hôtel le Ritz

Tout comme la Reine d’Angleterre, Céline Dion séjourne souvent à l’hôtel Le Ritz du centre-ville quand elle est à Montréal. Si vous n’avez pas les moyens de vous offrir une nuit en ces lieux, allez-y pour prendre le thé.

6. Au restaurant Daou

Lors de la cérémonie de renouvellement de vœux du couple à Las Vegas impliquant les désormais célèbres chameaux, c'est le restaurant Daou qui s’occupait du service de traiteur. Bien qu’il n’y ait pas de photos publiques du passage de l’interprète de My Heart Will Go On sur place, on peut tout de même s’imaginer manger les mêmes plats qu’elle.

7. Au musée Grévin

Si vous rêvez de croiser Céline, c’est au musée Grévin que vous devriez aller. Bien que la Diva n’y ait jamais mis les pieds, vous pourrez tout de même prendre une selfie avec sa statue de cire et avoir l’impression d’être à ses côtés.

