70 projets de maisons et de condos: place à la 22e édition des Week-ends visites libres

MONTRÉAL – La 22e édition des Week-ends visites libres braquera ses projecteurs sur 70 projets de maisons et de condos, les 7 et 8 avril ainsi que les 14 et 15 avril.

Selon la firme Jacques Beaulieu consultant, qui organise l’événement, le marché immobilier de la grande région de Montréal, qualifié «d’équilibré», présente des «conditions idéales pour les acheteurs» grâce à son taux d’emploi à la hausse et son solde migratoire positif.

Quant aux taux hypothécaires, qui demeurent relativement bas, leur augmentation probable pourrait s’avérer le «seul bémol» dans l’équation, précise-t-on.

La 22e édition des Week-ends visites libres propose des projets pour les premiers acheteurs et ceux qui sont à la recherche de luxe abordable, les familles, les 55 ans et plus ainsi que des appartements neufs en location.

Pour la première fois, des projets de la région de Québec figurent au menu de l’événement, qui propose, via son site internet (www.visiteslibres.info), une recherche personnalisée en fonction de ses besoins et, surtout, de son budget.

Selon la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM), 4081 propriétés ont été acquises en février dans la région métropolitaine, une hausse non négligeable de 5 % par rapport au mois correspondant de 2017.

«Il s’agit d’une 36e hausse consécutive et également du meilleur mois de février depuis 2012», indique-t-on, tout en précisant que le «ralentissement anticipé de la croissance économique et de la création d’emplois ainsi que d’autres hausses probables des taux d’intérêt» feront en sorte que «le nombre de mises en chantier prévu pour l’année 2018 au Québec diminuera de 1,2 % par rapport à 2017 pour s'établir à 41 500, dont 20 751 dans la région métropolitaine de Montréal», selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).