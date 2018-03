7 applications pour économiser

Consommer nous amène souvent à dépenser plus qu’on devrait. Qu’on soit étudiant, jeune travailleur ou en ménage, ça fait du bien de garder des sous de coté.

Ces applications aident à économiser quelques dollars.

1. Reebee

Capture d'écran

Se retrouver dans les circulaires de magasins, puis dans sa liste de courses n’est pas chose facile. Cette application permet d’allier les deux pour simplifier la vie des consommateurs et les faire épargner.

En naviguant dans les réductions offertes par différentes enseignes, j’ai pu sélectionner des offres intéressantes et les mettre dans ma liste, ce qui m’a permis de m’organiser tout en profitant desdites réductions. L’application m’a aussi proposé d’acquérir l’objet en ligne quand c’était possible.

Elle utilise l’euro comme devise, mais ça ne change pas grand-chose.

2. Mon McDo

Capture d'écran

Cette application est pour ceux qui vont souvent au McDo, mais qui regrettent toujours d’avoir trop dépensé pour leur trio. Régulièrement, des offres sont soumises et on peut aussi y retrouver des livrets de bons numériques, lorsque ceux-ci sont disponibles.

En ce moment, j’ai pu trouver deux sandwichs-matin pour le prix d’un et un sandwich sérieusement poulet pour 5$ seulement.

3. Zweet

Capture d'écran

Zweet est une application collaborative qui permet aux utilisateurs d’épargner un peu. Chaque semaine, des offres sont publiées. On peut acheter les produits en promotion dans n’importe quel magasin, prendre le reçu en photo et faire appliquer les réductions.

Arrivé à 20$, on reçoit un virement interac.

Malheureusement, quand j’ai tenté de l’utiliser, ça n’a pas fonctionné. Je n’ai pas plus insisté.

4. Save.ca

Capture d'écran

L’application propose des offres exclusives, mais également celles présentes dans les prospectus de réductions pour différents magasins. Par conséquent, plus besoin de s’importuner avec les coupons en papier, tout peut se trouver sur l’application.

Il est même possible d’organiser ses courses et de recevoir de l’argent par virement en fonction des économies effectuées sur l’application.

Par exemple, j’ai pu sélectionner dans les catalogues de Walmart et de Best Buy une cafetière et une souris d’ordinateur que je voulais acquérir. Je les ai ensuite retrouvées dans ma liste d’achats.

Par contre, le nombre de catalogues proposés est moins important que pour Reebee.

5. Flipp

Capture d'écran

Flipp vous permet de chercher des coupons pour des articles essentiels avec plusieurs marques. Une grande sélection de magasins est disponible avec des réductions alléchantes allant jusqu’à 50%.

Sur Flipp, ce qui est intéressant, c’est que les offres sont classées en fonction des différents secteurs d’intérêt (pharmacie, épicerie, maison et jardin, etc.). Ça évite de s’emmêler les pinceaux.

6. PC Optimum

Capture d'écran

Si vous achetez des produits Choix du Président, cette application est pour vous. Elle permet d’accumuler des points, de recevoir des offres, des réductions et même des produits gratuits sans s’encombrer de papier, de carte fidélité ou quoi que ce soit de ce genre.

7. Groupon

Capture d'écran

Pour les virées sympathiques, les plans de dernière minute, les petits restaurants chics ou même les sessions de détente dans un spa haut de gamme, Groupon est une alternative pour profiter de la vie sans se ruiner. L’application permet d’accéder aux offres et de gérer ses achats à partir du téléphone intelligent.

En finissant cet article avec un petit creux, je me suis trouvé un restaurant près de chez moi qui offrait un souper trois services pour deux personnes à 46$ au lieu de 100. Ça vaut le coût.