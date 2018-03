8 choses à faire durant le long week-end de Pâques

Ça y est, le printemps est là (si, si on vous assure) et avec lui arrivent les jours fériés du congé pascal.

À LIRE AUSSI : 10 activités extérieures pour célébrer l’arrivée du printemps à Québec

Pour ne pas vous ennuyer, voici 8 choses à faire durant votre long week-end de Pâques.

1. Aller bruncher

Doit-on encore énumérer les avantages du brunch? Pour Pâques, plusieurs restaurants en proposent des thématiques! Bonus, si vous abusez, vous aurez le lendemain férié pour vous en remettre.

2. Pâtisser en famille

Parce que le week-end de Pâques peut être long pour les parents, le chocolat est un bon prétexte pour occuper les enfants. Prenez le temps de pâtisser vos propres gâteaux, ou œufs de Pâques.

3. Lire un bouquin

Votre PAL (pile à lire) n’en finit plus? Profitez d’une bonne grasse matinée avant d’ouvrir vos volumes. C’est le temps de relire vos trilogies préférées.

4. Visiter une ferme de Pâques

Cela fait des années que vos enfants vous demandent d’adopter un lapin? Vous allez pouvoir calmer leurs ardeurs – pour un temps – en visitant une ferme de Pâques!

5. Se lancer dans son ménage du printemps

Ok, c’est pas la chose que l’on préfère faire, mais avoir quelques jours de plus, ça aide! Et ça fera peut-être définitivement venir le printemps...

6. Faire un marathon de films

Un bon moyen de rattraper tous les films que vous vouliez absolument voir, sans en avoir eu le temps! Quoi de mieux que d’en enchaîner deux, trois avec un pot de popcorn dans les mains. Il y a même des séances famille si vous voulez en faire profiter vos enfants.

7. Aller à la cabane à sucre

Tanné du chocolat? Tournez-vous vers un autre grand classique!

8. Redécouvrir le patrimoine religieux de Québec

Si on a aujourd’hui tendance à se focaliser sur le chocolat, Pâques est aussi une fête religieuse. L’occasion de redécouvrir les églises de la ville, et de se replonger dans l’histoire de la ville.