À propos de l’antinationalisme au Québec: entretien avec Martin Lemay

Après une longue et riche carrière politique, qui l’a conduit de la scène municipale, où il fut notamment maire de l’arrondissement Ville-Marie et chef de l’opposition officielle à la ville de Montréal, à la scène québécoise, où il a été député de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour le Parti Québécois pendant six ans, Martin Lemay s’est retiré de la politique active pour se vouer à l’écriture et à la réflexion politique. Il a publié de nombreux essais (Lettres à un jeune gauchiste en 2013, L’Union fatale en 2014, À la défense de Duplessis en 2016) où se croisent la politique et l’histoire, persuadé que la première a tout avantage à s’éclairer des lumières de la seconde. Il répond ici à quelques questions sur l’obsession antinationaliste qui rassemble le Parti libéral du Québec et Québec solidaire.

***

On aime dire que la présente époque politique est hostile au souverainisme québécois. N’est-elle pas en fait hostile, plus largement, au nationalisme québécois dans son expression la plus simple ?

L’époque est médiocre, insipide, morne. Curieusement, elle est aussi historique. C’est en effet la première fois de notre histoire que deux partis politiques qui ont des députés à l’Assemblée nationale se sont donné pour mission de combattre, sinon d’éradiquer le nationalisme québécois. Ces deux partis sont le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS). Ils sont, pour utiliser un vocabulaire marxiste, des « alliés objectifs ». Cette étrange alliance s’explique par leur allégeance au multiculturalisme dans sa version la plus radicale ; un multiculturalisme d’origine canadian pour le premier et d’origine américaine pour le second. Ces deux partis politiques nous imposent donc des idées venues d’ailleurs et qui n’ont rien à voir avec notre réalité. C’est un néo-colonialisme idéologique et politique qui ne dit pas son nom.

Ce n’est pas d’hier que les adversaires du nationalisme québécois se servent de l’histoire pour le discréditer. Pierre Elliott Trudeau était un maître en la matière. Le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, s’est vraisemblablement donné le mandat de perpétuer son œuvre. Dans la préface qu’il signe dans l’autobiographie de l’ancien ministre libéral Raymond Garneau, on y apprend entre autres que M. Couillard voue une admiration sans borne à Adélard Godbout, chef du Parti libéral et premier ministre du Québec de 1939 à 1944. Même si son gouvernement a adopté nombre de mesures progressistes, dont celle du droit de vote des femmes, il reste que M. Godbout a été l’un des premiers ministres le plus fédéraliste de notre histoire. C’est en partie pour cette raison qu’il a été défait par l’Union nationale de Maurice Duplessis en 1944. Mais, pour M. Couillard, la raison de cette défaite est ailleurs. Lisons-le : « C’est aussi lui [Adélard Godbout] qui ose affirmer l’urgence et la nécessité pour le Québec de se joindre au combat mondial contre le nazisme, et il en paie le prix politique. » Si je comprends bien, M. Couillard est d’avis que le nationalisme des Canadiens français les aurait conduits à adhérer aux idées d’un des pires régimes de l’histoire et que ce serait précisément pour cette raison qu’Adélard Godbout aurait été défait. Le chef libéral ignore, ou fait mine d’ignorer, cette vérité pourtant mille fois démontrée : si les Canadiens français rejetaient la conscription, ce n’est pas parce qu’ils soutenaient les Nazis, mais plutôt parce qu’ils refusaient de se sacrifier pour la gloire de l’empire britannique. Lors de la Première Guerre mondiale, alors que le parti nazi n’existait pas, les Canadiens français s’étaient également opposés à la conscription exactement pour la même raison et non parce qu’ils éprouvaient de la sympathie pour les empires allemands et austro-hongrois. Il m’apparaît clair que seul un ignare peut croire une telle chose. Bref, M. Couillard prouve que l’on peut être un excellent neurochirurgien, mais un piètre historien.

Philippe Couillard ne contribue-t-il pas à la polarisation du débat public alors qu’il prétend lutter contre elle ?

De ses années d’études, le chef du parti libéral a su garder un admirable esprit de synthèse, d’où son talent pour la petite phrase assassine. Tous ses adversaires ont goûté à sa médecine. Puisque la Coalition avenir Québec (CAQ) mène dans les sondages, c’est surtout elle qui a eu l’honneur de recevoir jusqu’à maintenant sa délicate attention. Nul doute que si le PQ était en avance, il subirait le même traitement. Il y a quelques années, dans le cadre d’un débat portant sur l’immigration, M. Couillard a accusé la CAQ de « souffler sur les braises de l’intolérance ». Il n’y a rien d’exceptionnel à voir des partis politiques s’accusant des pires turpitudes. Mais dans ce cas, il est difficile de ne pas y voir le témoignage d’une conviction sincère. M. Couillard paraît convaincu que la critique, même timide, de ses politiques d’immigration a pour effet de stimuler l’intolérance innée des nationalistes. Le ministre des Finances Carlos Leitao en a ajouté une couche récemment. Dans une entrevue au journal The Gazette – journal bien connu pour son ouverture envers le nationalisme québécois – il a accusé la CAQ de verser dans le « nationalisme ethnique ». D’un député qui doit son élection moins à ses idées qu’à la composante « ethnique » de sa circonscription, ce commentaire est quelque peu étonnant.

Est-ce ce discours s’accompagne d’une stratégie politique cohérente ?

Les libéraux ne se contentent pas de faire des déclarations à l’emporte-pièce. Ils agissent aussi, et, généralement, c’est pour notre plus grand malheur. Il y a peu, le gouvernement libéral a proposé l’adoption du projet de loi 59. Rappelons que l’objet de ce projet de loi était de lutter « contre les discours haineux et les discours incitant à la violence ». C’était une manœuvre grossière, car nous savions tous que le code criminel canadian prohibe déjà ce type de discours. L’objectif véritable de ce projet de loi était d’interdire la critique de l’Islam. Plus largement, il visait à intimider et à faire taire les individus qui auraient eu l’outrecuidance de critiquer la politique migratoire du gouvernement. Il faut le dire, ce projet de loi constituait l’attaque la plus grave de notre histoire à l’endroit de la liberté d’expression. À l’évidence, pour M. Couillard, le nationalisme québécois mène inexorablement à la xénophobie et à l’islamophobie. Il lui faut donc le contrôler par la force de la loi. Heureusement, devant le tollé, le gouvernement libéral a dû reculer.

Humilié, le gouvernement libéral s’est senti obligé de contre-attaquer. Il a proposé la tenue d’une « commission sur la discrimination systémique et le racisme ». Tel qu’indiqué par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le but de cette commission était d’étudier « la discrimination systémique et le racisme » qui sont « présents au sein de la société québécoise et requièrent une recherche approfondie de solutions concrètes. » Un gouvernement sérieux ne ferait pas subir à son propre peuple les affres d’une telle commission à moins d’être convaincu que « la discrimination systémique et le racisme » constituaient un problème réel. Mais, comme cela arrive souvent, les objectifs réels, comme le diable, se cachaient dans les détails. En injectant une dose massive de culpabilité dans les esprits, il était aisé d’y voir une stratégie pour combattre le nationalisme. À n’en pas douter, les travaux de la commission auraient été monopolisés par des militants professionnels qui en auraient profité pour réciter ad nauseam leurs récriminations, leurs préjugés et leur mépris à l’égard des nationalistes en général et des Québécois d’origine canadienne-française en particulier. Toutes nos institutions, celles d’hier et d’aujourd’hui, auraient sans aucun doute été clouées au pilori. Encore ici, devant le tollé, le gouvernement libéral a dû retraiter dans le désordre.

Mais le PLQ n’a pas le monopole de l’antinationalisme au Québec ...

En effet, les libéraux ne sont pas seuls dans leur combat contre le nationalisme québécois. Ils peuvent de plus en plus compter sur un indéfectible allié : Québec solidaire. Par exemple, dans le cas du projet de loi 59, si QS désirait y apporter quelques nuances, il en appuyait néanmoins « l’esprit ». Dans le cas de la commission, les députés de QS ont d’autant plus appuyé la création de cette commission qu’ils l’avaient eux-mêmes proposée. Il reste que, Dieu merci, QS n’est pas encore au gouvernement. Ses dirigeants doivent donc se contenter de faire des discours. Parmi ceux-ci, il y a eu celui prononcé en février dernier à l’Université de Montréal par le député de Gouin, Gabriel Nadeau-Dubois. Ce discours avait pour sujet « L’indépendantisme est-il compatible avec l’antiracisme ? » Entre autres, M. Nadeau-Dubois y dénonçait « la montée d’un discours qu’on appelle souvent ‘‘nationalisme-conservateur’’ qui est de plus en plus influent au Québec. » Il faut le savoir, pour les solidaires, le terme « conservateur » est l’une des pires insultes de leur glossaire politique, équivalente à celle de « fasciste ». Mais je ne suis pas sans me dire que cette déclaration sonne comme un aveu d’impuissance. Si M. Nadeau-Dubois juge que tous les gens situés à sa droite sont des « conservateurs », cela veut dire que 90% des Québécois le sont (Étrangement, le texte de ce discours n’est pas disponible sur le site de QS. Pour en lire un compte-rendu : https://avant-premiere.ca/independantisme-et-antiracisme-gabriel-nadeau-provoque-une-polemique-sur-la-compatibilite/) !

Est-ce que QS est capable d’accepter la possibilité d’un débat sur l’immigration massive ?

Cela dit, toujours selon le député de Gouin, ce discours « nationaliste-conservateur » « se caractérise essentiellement par une méfiance à l’égard de l’immigration et de la diversité culturelle en générale. » À l’instar de M. Couillard, le co-chef de Québec solidaire croit que les critiques de l’immigration ne peuvent venir que d’individus aux inavouables desseins, donc, nationalistes. Enfin, M. Nadeau-Dubois est inquiet par la popularité d’un « populisme de droite férocement nationaliste de manière ethnique qui est une réalité au Québec, au Canada, aux Etats-Unis et en Europe » et qui représente « une menace des droits et de liberté de vraie personne, en chair et en os ». Au-delà du fait que l’on sait maintenant d’où vient l’inspiration de M. Leitao, l’intérêt de ce discours tient à ce que M. Nadeau-Dubois ne paraît guère concerné par les inquiétudes légitimes des peuples face à l’immigration massive et ses conséquences politiques, sociales, culturelles et linguistiques. À l’instar des libéraux, le multiculturalisme radical de QS a pour effet de lui voiler la réalité.

Malgré la complaisance des médias à son endroit, nous commençons à mieux connaître la nature radicale des idées des dirigeants de QS. Pour ne prendre qu’un exemple, je suis étonné que peu d’analystes aient jusqu’ici souligné l’excentricité de leur attitude. Ces dirigeants promeuvent l’indépendance d’un peuple dont une partie importante serait, selon eux, composée d’individus racistes, misogynes, homophobes et de combien d’autres maladies mentales aussi congénitales que systémiques. En résumé, les membres de QS luttent pour l’indépendance d’un peuple qu’ils jugent par ailleurs abject. C’est un bien étrange phénomène politique que voilà...

La sale besogne qui consiste à combattre et à éradiquer le nationalisme québécois incombe donc à deux partis politiques ayant des députés à l’Assemblée nationale. Je le répète, c’est une première dans notre histoire. Cette alliance singulière entre un parti politique fédéraliste, le PLQ, et un parti soi-disant indépendantiste, QS, s’explique par leur adhésion au multiculturalisme dans sa version la plus radicale. Il y a toutefois une différence notable. Si le multiculturalisme du PLQ est typiquement canadian, celui de QS émane, lui, de la gauche diversitaire américaine. Ainsi, ils nous imposent des thèmes, des idées et des valeurs qui n’ont rien à voir avec l’expérience historique québécoise. En d’autres termes, ces deux partis souscrivent à un néo-colonialisme idéologique et politique digne de celui que nous imposait le conquérant anglais. C’est cette attitude que condamne Lionel Groulx quand il écrit : « Au fond, ce qu’une catégorie d’Anglais ne nous pardonne pas, c’est d’exister. » Cette « catégorie d’Anglais », nous rappelle-t-il, semble « incapable d’admettre que tout le monde ne pense, ne sente point à l’anglo-saxonne, n’ait point de réactions qu’anglo-saxonnes, comme si la race humaine habitait un univers anglo-saxon. » Comment ne pas voir dans l’alliance PLQ-QS l’ambition d’une nouvelle Conquête ?

Les Québécois risquent-ils de se révolter finalement contre cela ? Ne seront-ils pas tentés, par exemple, à Ottawa, de congédier Justin Trudeau et son multiculturalisme aussi radical que caricatural ?

Malgré ce qui précède, je prédis que les Québécois, dont bon nombre de nationalistes, reporteront les libéraux de Justin Trudeau au pouvoir à Ottawa aux élections de 2019, et ce, en dépit du multiculturalisme aussi radical que burlesque de ces derniers. En ce qui concerne les prochaines élections québécoises de 2018, rien n’est joué. Les libéraux peuvent encore les gagner. Pour ce qui est de QS, il m’apparaît évident qu’il conservera les circonscriptions qui lui appartiennent déjà. Il peut même espérer en gagner une ou deux supplémentaires. De là à dire que les Québécois révèrent les partis politiques qui les méprisent ouvertement, il n’y a qu’un pas. Cette situation en dit long sur la déchéance du PQ, lui qui, depuis sa fondation, défendait, fortifiait et propageait le nationalisme québécois. Il prêche aujourd’hui dans un désert qu’il a lui-même créé. Depuis quelques années, il promeut en effet moins l’indépendance du Québec pour assurer la survie de son peuple que pour perfectionner les techniques de recyclage ou des voitures électriques. La CAQ, pour sa part, ne parvient pas à se débarrasser de son image de dilettante. Il s’en faut de peu pour dire que les partis politiques qui se sont donné pour objectif de combattre et d’éradiquer le nationalisme québécois n’ont pas d’adversaires sérieux, crédibles et déterminés. Jamais l’adage « les peuples ont les politiciens qu’ils méritent » ne m’a paru aussi véridique que maintenant. Comme quoi, si l’analphabétisme est une tragédie culturelle et sociale, nous oublions trop souvent que c’est aussi une tragédie politique.