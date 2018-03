Anticosti en vedette à Saint-Raymond

L’île d’Anticosti a toujours fasciné les amateurs de chasse et de pêche. Pour avoir une idée de la façon dont est né et s’est développé ce paradis du magnat du chocolat, le français Henri Menier, mettez à votre agenda une visite au premier souper-conférence du Salon nature de Portneuf.

L’événement se déroulera le samedi 21 avril au Centre multifonctionnel Rolland-Dion. Le conférencier sera nul autre que Robin Plante, de Sépaq-Anticosti. Ce dernier dressera le tableau complet de la naissance de l’empire Menier jusqu’à la réalité d’aujourd’hui pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche qui fréquentent le territoire de l’île. C’est la première fois qu’une telle conférence sera présentée dans un salon. Toujours dans le cadre du même souper, il y aura aussi une conférence de Long Range Hunter, un spécialiste des tirs à longue portée. Il va donner des conseils aux chasseurs pour réussir à toucher un animal de façon adéquate lorsqu’il est loin. À la suite de ses conseils, vous pourrez certainement avoir un tir plus précis.

Porte-Parole du Salon, qui se déroulera du 20 au 22 avril, Stéphane Monette sera aussi sur place avec son équipe pour offrir diverses conférences afin de rendre vos aventures de chasse encore plus réussies.

SITE EXTÉRIEUR

En plus de plusieurs kiosques qui se retrouveront à l’intérieur de l’aréna pour le Salon, les organisateurs ont décidé d’apporter de la nouveauté en créant un site extérieur qui sera face à l’Église. Il sera animé, samedi, en après-midi, avec la tenue de compétitions forestières, des jeux gonflables, de la musique, la dégustation de produits de l’érable, tout ce qu’il faut pour occuper la famille au grand complet.

Dans le Salon, les visiteurs vont retrouver, comme l’an dernier, différentes zones thématiques qui seront commanditées par des organismes du milieu.

Finalement, si vous planifiez une visite, nul doute que vous allez trouver sur place tout ce que vous cherchez dans le domaine du plein air, de la chasse et de la pêche. Les experts présents sauront sûrement vous aider. Les organisateurs veulent que ce dernier devienne un incontournable pour les gens de la Capitale-Nationale, de Trois-Rivières, de la Beauce et de La Tuque.

Lors de votre visite, vous pourrez acheter des billets de tirage pour deux prix, soit un à la station touristique Duchesnay et l’autre pour un séjour dans la Réserve faunique de Portneuf.

Pour vous procurer des billets pour le souper, vous pouvez communiquer avec le 418 337-2238, poste 3. Pour tout savoir sur le Salon et ce que vous pourrez y vivre, vous pouvez consulter le site suivant : www.salonnatureportneuf.com. L’entrée sera gratuite.

Encan record pour la FFQ

Le dernier Encan de la faune de la Fondation de la faune du Québec a permis d’amasser une somme record de 137 042 $. « L’événement est devenu un incontournable pour les amateurs de plein air, de chasse et de pêche qui sont à la recherche d’une bonne affaire, souligne le président-directeur général de la Fondation, André Martin. En plus de leur permettre de se procurer ce qu’ils désirent, l’encan leur permet de contribuer à une bonne cause, notamment le programme Pêche en herbe pour les jeunes. »

Du neuf à la réserve Mastigouche

Le directeur de la réserve faunique de Mastigouche, Éric Harnois, a tenu parole en procédant au réaménagement du secteur Lac-aux-Sables. Tous les anciens chalets ont été rasés pour faire place à cinq chalets neufs d’une capacité de quatre personnes et un de six. Deux nouveaux chalets Modik seront aussi disponibles, cette saison, dans les secteurs du lac Brochard et du lac Orignac. Si vous êtes à la recherche d’une destination de pêche pour la grosse truite mouchetée, c’est la bonne adresse. Pour en savoir plus : 819 265-2098.

Chasse du gros gibier

Même si nous serons bientôt en pleine saison de pêche, si vous êtes un chasseur de gros gibier et que vous désirez fréquenter les réserves fauniques ou Sépaq Anticosti, c’est le temps de penser à réserver. Maintenant que tous les dossiers des gagnants du tirage au sort sont réglés, les lignes sont ouvertes. Pour connaître les coûts et les disponibilités, téléphonez au 1 800 665-6527.