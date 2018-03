Bissonnette coupable: la Couronne demandera une peine «qui reflète l'ampleur du crime»

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable. Il n’y aura donc pas de procès, mais le ministère public entend déjà demander une peine «qui reflète l’ampleur du crime commis et des conséquences de ces évènements tragiques».

«Nos premières pensées vont au très grand nombre de victimes qui ont été affectées par les crimes odieux commis par Alexandre Bissonnette. Nous souhaitons de tout cœur que la culpabilité de ce dernier permette aux survivants d’assouvir leur soif de justice et d’apaiser leur vive souffrance».

C’est en pensant d’abord aux victimes de la tragédie de la Grande Mosquée de Québec que Me Thomas Jacques, le procureur qui devait piloter le dossier de Bissonnette, s’est adressée aux médias, mercredi, quelques minutes après la condamnation du tueur de la Mosquée.

Le procureur a tenu à souligner le courage, la résilience et la dignité des victimes face à l’horreur vécue et il a remercié l’ensemble des policiers qui ont eu à travailler sur ce dossier d’envergures.

Il a par la suite mentionné que le directeur des poursuites criminelles et pénales se déclarait «satisfait et se réjouissait de la condamnation d’Alexandre Bissonnette sur l’ensemble des accusations portées».

Toutefois, il a tenu à rassurer le public en rappelant que le choix de l’accusé n’avait pas été le fruit de discussion entre la poursuite et les avocats de la défense et qu’il n’y avait, conséquemment, «aucun accord sur la peine qui sera réclamée».

L’avocat de la défense, Me Charles-Olivier Gosselin, a pour sa part tenu à rappeler qu’il entendait attaquer la constitutionnalité des peines consécutives et qu’il allait faire, lors des représentations sur la peine, une preuve exhaustive sur l’état de santé mentale de son client, sa dangerosité et son potentiel de réhabilitation.