Catherine Dorion sera la candidate solidaire dans Taschereau

QUÉBEC | L’auteure et comédienne Catherine Dorion briguera une nouvelle fois les suffrages dans la circonscription de Taschereau, à Québec, cette fois en portant les couleurs de Québec solidaire.

Mme Dorion a été choisie jeudi avec 59 % des voix par les membres de la formation politique. Elle affrontait Marie-Ève Duchesne.

«Ensemble, dès aujourd’hui, on va travailler fort et intelligemment à faire advenir une société où le bonheur humain, la richesse intérieure et l’amour du territoire sont au centre des préoccupations. Une telle société est possible avec le projet de pays de Québec solidaire», a indiqué dans un communiqué la nouvelle candidate.

Catherine Dorion s’est présentée pour Option nationale dans cette circonscription aux deux dernières élections générales. Elle avait obtenu 7,4 % des voix en 2012, puis 4,2 % des voix en 2014.

Marie-Ève Duchesne avait récolté 15 % des votes, il y a quatre ans, dans cette circonscription considérée comme un château fort péquiste depuis 1994. «Même si je ne suis pas élue, je crois sincèrement que mes connaissances du terrain et des enjeux chers au parti sauront profiter à la prochaine campagne électorale qui nous attend à l’automne prochain», a souligné Mme Duchesne, ancienne porte-parole du

Front commun des personnes assistées sociales du Québec.

Québec solidaire mise gros sur cette circonscription et croit pouvoir faire une percée dans Québec. «Les gens de Taschereau ont choisi une candidate qui a du cœur au ventre et qui a démontré un engagement sans faille pour la justice sociale et l’indépendance», a mentionné la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.

La circonscription de Taschereau est représentée depuis 20 ans par la députée péquiste Agnès Maltais qui a annoncé à la mi-janvier qu’elle ne sollicitera pas un nouveau mandat.

Au Parti libéral du Québec, c’est Florent Tanlet, qui sera candidat une nouvelle fois. Il avait perdu par 451 voix face à Mme Maltais, lors du dernier scrutin en 2014.