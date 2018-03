Des poussettes contenant un taux élevé de baryum rappelées

Des poussettes pour enfants de marque Compacta Yoya sont rappelées en raison de la présence d’un taux élevé d’une substance toxique.

Le rappel de Santé Canada concerne les poussettes offertes en noir, bleu, pêche, rose, gris ou denim et portant le numéro de modèle Zeeg0108.

Elles ont toutes été fabriquées le 1er septembre 2016, et ont été vendues de septembre 2016 à janvier 2018.

«Le programme de contrôle et d'évaluation de Santé Canada a permis de déterminer que les poussettes rappelées ne respectent pas le Règlement sur les landaus et poussettes du Canada», indique Santé Canada dans son communiqué.

Les poussettes fabriquées en Chine contiennent une concentration de baryum supérieure aux limites permises.

Aucun incident ou blessure n’a été signalé pour le moment à Santé Canada.

Le fabricant est Hebei Luyuan Cycles Co. Ltd, et les produits ont été distribués par Zeegac Solutions Inc au Canada.

Qu’est-ce que le baryum?

Selon la CNESST, le baryum peut-être absorbé par les voies respiratoires et digestives.

Lorsqu’elle entre en contact avec l’eau, cette substance est considérée comme irritante pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.