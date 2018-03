«Discussions avec mes parents»: une première fiction signée François Morency

Fort du succès de son livre «Discussions avec mes parents» écoulé à plus de 30 000 exemplaires, François Morency se lance dans la fiction en signant les textes de la comédie du même titre. Il en profitera pour défendre son propre rôle sur ICI Radio-Canada Télé.

Bâtie de tranches de vie dont 70 pour cent se retrouvent dans le livre, comme la scène où son père lui enseigne, à 10 ans, les mystères de la vie en revenant d'une pratique de baseball, l'émission proposera aussi des moments inventés qui plaisent particulièrement à l'auteur.

«J'ai pu me laisser aller à la fiction, ce que je ne faisais pas avec le livre par respect pour ma famille. Mais là, le respect a pris le bord! (rires)», a-t-il plaisanté lors du dévoilement de la nouveauté, mercredi.

Sa nouvelle famille

À l'image du livre, la famille de François Morency se tiendra loin des grandes querelles et des lourds secrets à porter.

«Il n'y a pas de chicane. Il y a des accrochages, mais il n'y a pas une ¨joke¨ mal placée à Noël qui fait que t'es deux ans sans te parler. On n'a jamais vécu ça, a confié l'humoriste. Il y a tellement de gens qui m'ont témoigné que c'était rassurant de voir une vision de la famille drôle, mais unie.»

Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay ont été choisis pour incarner les parents. Le frère et la sœur de François Morency seront joués par Blaise Tardif et Caroline Bouchard.

Bien que l'humoriste a un autre frère dans la vraie vie, il ne fera pas partie de l'aventure parce qu'il lui ressemble trop, dit-il, dans sa manière d'être et de penser.

Très impliqué dans le casting

Le choix des acteurs qui forment le clan Morency n'a pas été fait à la légère par le principal intéressé qui a tenu à être présent à toutes les étapes de la création de son émission.

«J'ai été là à chaque audition, je donnais la réplique à chaque comédien, à chaque comédienne, a-t-il expliqué. Je voulais les rencontrer parce qu'en plus de chercher des acteurs qui peuvent bien livrer un texte, on cherchait des individus qui dégageaient l'esprit des gens sur qui j'écris. Y'a quelque chose dans leur œil, dans leur énergie que je devais voir.»

Le tournage des 13 épisodes en format de 30 minutes s'amorcera en mai, sous la direction de Pascal L'Heureux. «Discussions avec mes parents» n'a pas encore de case horaire dans la grille 2018-2019 d'ICI Radio-Canada Télé.