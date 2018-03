Électricité: le Massachusetts se tourne vers un autre projet d’Hydro-Québec

Face aux obstacles liés au projet Northern Pass d’Hydro-Québec, le Massachusetts se tourne vers un autre projet de la société d’État québécoise pour s’approvisionner en électricité.

Le Massachusetts a annoncé mercredi qu’il abandonne le projet devant passer par le New Hampshire pour négocier un contrat avec les promoteurs du New England Clean Energy Connect, qui fournirait de l’électricité québécoise en passant par le Maine.

Ce projet prévoit passer par le Maine en partenariat avec la société Central Maine Power avant d’aboutir au Massachusetts.

Il n’a toutefois pas obtenu encore les autorisations des autorités du Maine et du Québec.

Cette proposition prévoit la construction d’une nouvelle ligne de transport de la frontière québécoise avec le Maine jusqu’à Lewiston, au sud de cet État.

Il s’agit d’un changement de cap pour le Massachusetts, qui avait retenu le projet Northern Pass le 25 janvier dernier. Il était toutefois bloqué depuis par le New Hampshire.

Contesté par les groupes écologistes tant au Québec qu’aux États-Unis, le projet Northern Pass consiste en la construction d’une ligne de transport de 1100 mégawatts (MW) sur plus de 300 kilomètres. Le coût total de construction est estimé à plus de 2,1 milliards $ US.