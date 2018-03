Grouchy hante ses anciens coéquipiers

CHARLOTTETOWN | Matthew Grouchy a célébré son retour sur l’Ile du Prince-Édouard en marquant un but et en se faisant complice de deux pour guider les Remparts de Québec vers une victoire de 4-2 aux dépens des Islanders de Charlottetown, mercredi soir, au EastLink Centre.

Les Islanders venaient de faire tinter la tige horizontale quand Matthew Boucher a mis fin au tourbillon qui régnait depuis deux minutes dans la zone des Remparts en lançant la rondelle dans un filet désert avec 21 secondes à égrener au tableau.

Après révision et deux changements de décisions, les bras se sont levés à nouveau au banc de Québec. Le I-Pad a-t-il donné raison aux Remparts?

Les Diables rouges prennent ainsi les commandes de cette série au meilleur de sept parties par 2-1. Le quatrième match de cette série sera joué vendredi soir dans le domicile des Islanders. Ce sera la même scène pour le cinquième match, cédulé pour samedi après-midi, mais advenant le pire des scénarios pour la troupe de Philippe Boucher, elle aura l’occasion de renouer avec ses partisans lors d’un hypothétique sixième duel.

Andrew Picco (1er), Jesse Sutton (2e) ont enfilé les autres buts des vainqueurs. Keith Getson (4e) et Saku Vesterinen (1er. AN) ont enfilé ceux des locaux qui ont dirigé plus d’une trentaine de rondelles en direction de la cage d’Antoine Samuel.

À l’autre extrémité de la patinoire, Matthew Welsh a connu une soirée plus tranquille.

Seul point négatif au tableau, Québec a été 0 en 3 lors de supériorités numériques. Début le début de la série, vos favoris sont un en 14.

En plus de noircir la feuille de pointage, Grouchy ses compères de trio, Sutton et Andrew Coxhead, ont embourbé la défensive ennemie. À l’évidence, de bons gabarits le long des rampes sont encore très utiles au hockey junior.

OCCASIONS RATÉES

Cameron Askew a accroché Benjamin Gagné dès les premiers instants du match, mais les Remparts ont été incapables de profiter de cette occasion invitante.

Profitant de la circulation dans l’enclave, Getson a dégainé pour tromper la vigilance de Samuel. Un lancer, un but. Ça partait sur le mauvais patin pour Samuel.

À mi-période, Picco a également profité d’un lancer à longue distance pour battre Welsh à ras la glace. Les anciens des Islanders Gregor MacLeod et Grouchy se sont faits complices de cette réussite.

Durant une supériorité numérique des locaux, Hunter Drew a percuté la tige et la rondelle s’est promenée derrière le gardien des Remparts sans jamais pénétrer dans le filet.

Probablement frustré d’être passé si près du succès et de la gloire, Drew a écopé d’une inconduite en fin de période, pendant une échauffourée d’école primaire.

Au sommaire, les Islanders ont dominé la période 12-6 aux lancers, mais sachez qu’après le but des Québécois, le compteur était demeuré à quatre!

MANQUE DE CHANCE

Les deux formations ont de nouveau fait patate avec l’avantage d’un patineur en début de deuxième période.

Puis, Nikita Alexandrov a profité d’une bévue dans l’enclave de Christian Huntley pour coucher Samuel avant de glisser la rondelle sur le poteau!

Drew, le joueur le plus puni de la ligue, a ensuite fait cadeau de la rondelle à Grouchy au centre de la patinoire. Le numéro 13 des Remparts a filé vers le gardien ennemi avant de lui glisser la rondelle entre les pattes à l’aide d’un tir des poignets.

PERTE DE GENTILE

En allongeant la jambière droite, Samuel a amorcé la troisième période en volant un but à Thomas Casey.

Puis, Derek Gentile est passé dans le vide en dégainant à la ligne bleue des Remparts, Grouchy a récupéré la rondelle et repéré Jesse Sutton en accélération au centre. Le «82» a débordé le défenseur et battu Welsh d’un lancer sans trop de puissance. Le genre de but qui a le don de rendre silencieuse une foule partisane.

Toutefois, la clameur a repris de plus belle quand Vesterinen a trompé la vigilance de Samuel durant une supériorité numérique.

Quelques secondes auparavant, Louis-Filip Côté avait s’était échappé avant de soulever la rondelle dans la baie vitrée.

EN DEUX LIGNES

Les attaquants Mikaël Robidoux (blessé), Gabriel Montreuil, les défenseurs Marc-Olivier Alain et Braeden Virtue n’ont pas revêtu l’uniforme. Xavier Cormier s’est délié les jambes durant l’échauffement, mais Grouchy ayant reçu le feu vert, le Pont-Rougeois a rejoint ses potes dans les gradins. Du côté des locaux, Noah Massie et Nathaniel Doyon ont surveillé l’action d’une loge.